Nintendo i inni producenci konsol doświadczą opóźnień z powodu koronawirusa

Związane z epidemią koronawirusa z Wuhan opóźnienia w produkcji i dostawach konsol Nintendo Switch i akcesoriów są "nieuniknione" - oświadczyła firma. Zdaniem analityków walka z chorobą może się odbić na całej branży gier, w tym innych producentach.

Szef Nintendo Shuntaro Furukawa jeszcze w minionym tygodniu przyznał, że zapoczątkowana w chińskiej prowincji Hubei epidemia nowego koronawirusa odbija się na łańcuchu dostaw spółki. Zgodnie z komunikatem Nintendo epidemia oraz środki zaradcze mające ograniczyć jej rozszerzanie odbiją się m.in. na produkcji samych konsol Nintendo Switch, a także kontrolerów Joy-Con i wyprzedanych na niektórych rynkach pakietów do ćwiczeń fizycznych "Ring Fit Adventure".

Choć ostrzeżenie spółki dotyczyło wyłącznie sprzedaży w Japonii, zdaniem analityków opóźnienia w dostawach produktów Nintendo mogą również dotknąć Stany Zjednoczone i inne części świata. CNBC wskazało ponadto, że w samym ChRL sprzedawanych tam zaledwie od grudnia konsol Switch już brakuje w magazynach.

Problem dotyczy nie tylko Nintendo. W 2018 r. w Chinach produkowano 96 proc. wszystkich konsol do gier sprowadzanych do USA. Zdaniem analityków ChRL nadal odpowiada za większość produkcji tego rodzaju sprzętu.

Mimo iż w reakcji na chińsko-amerykańskie napięcia handlowe firmy z branży gier w minionym roku przeniosły część produkcji do innych krajów (np. Nintendo - do Wietnamu), tamtejsze zakłady nie mają wystarczającej wydajności, by zapobiec utrudnieniom - zauważyła agencja Reutera.

Nintendo nie przedstawiło szacunkowych skutków finansowych spodziewanych opóźnień.

Cytowany przez CNBC szef japońskiej firmy doradczej Kantan Games, Serkan Toto, zauważył, że konsekwencje przerwy w produkcji i dostawach będą uzależnione od jej długości. Przypomniał, że choć w ciągu kilku miesięcy po premierze Switcha w 2017 r. Nintendo miało trudności z zaspokojeniem popytu w Japonii, nie miało to długoterminowych następstw. "Ludzie po prostu kupią (sprzęt) później" - ocenił Toto.

Chiński dziennik "South China Morning Post" przytoczył opinię analityka grupy Jeffreyem, Kenaf Rumpla, według którego branża gier dozna opóźnień, jeżeli ograniczenia związane z epidemią koronawirusa potrwają ponad miesiąc. Jak wskazał, szczególnie dotkliwe może to być dla konkurencyjnych producentów konsol Xbox (Microsoft) i PlayStation (Sony), którzy planują jesienią wprowadzić do sprzedaży platformy nowej, dziewiątej generacji.

Analityk firmy Niko Partners Daniel Ahmad podkreślił w komentarzu dla CNBC, że z podobnymi utrudnieniami borykają się obecnie wszystkie branże opierające się na chińskich fabrykach.