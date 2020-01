Nintendo nie planuje premiery nowego Switcha w 2020 r.

Nintendo nie planuje na ten rok premiery kolejnego modelu konsoli Switch i skupia się na już dostępnych urządzeniach - ogłosił w piątek szef koncernu Shuntaro Furukawa. Zaprzeczył tym samym spekulacjom o nowym wariancie platformy z większymi możliwościami sprzętowymi.

Według informacji producenta całkowita sprzedaż konsol Nintendo Switch przekroczyła 52,48 mln zestawów do końca 2019 r.

W okresie kwiecień-grudzień sprzedano 17,7 mln konsol (w tym 5,19 mln wersji Lite), m.in. dzięki premierom gier z popularnych serii "Pokemon" i "Luigi's Mansion".

W okresie styczeń-marzec sprzedaż ma podobnie napędzać nowy tytuł z cyklu "Animal Crossing".

Shuntaro Furukawa powiedział, że według producenta nie wykorzystano w pełni potencjału sprzedażowego, szczególnie tańszego modelu Switch Lite. Szef Nintendo zgłosił akcjonariuszom zamiar "dalszego komunikowania zalet obu modeli Nintendo Switch i rozbudowywania bazy użytkowników".



Wcześniej analityk Daniel Ahmad z Niko Partners ocenił na Twitterze, że ostatnie sprawozdanie finansowe Nintendo wskazuje na "pełną zależność firmy od Switcha". Jego zdaniem koncern z Kioto "powinien skupić się na tym, jak rozwinąć swoją platformę w 2021 r. i w kolejnych latach".

Pogłoski o pracach nad odświeżoną wersją hybrydowej konsoli Nintendo z 2017 r. pod nazwą "Switch Pro" krążą w mediach od ponad roku. Jeszcze w marcu 2019 r. "Wall Street Journal" spodziewał się, w oparciu o swoich informatorów, że firma z Kioto zaprezentuje dwa nowe warianty konsoli. Jeden z nich miałby być bardziej rozwinięty, choć wciąż nie tak jak najbardziej zaawansowane produkty konkurencji.

Ostatecznie do sprzedaży w ubiegłym roku trafił wyłącznie Switch Lite - tańszy wariant konsoli przystosowany wyłącznie do gry w trybie przenośnym.

Konkurencyjni producenci konsol do gier - japońskie PlayStation (Sony) i amerykański Xbox (Microsoft) - już wcześniej zapowiedzieli, że w tegorocznym "okresie przedświątecznym" wprowadzą do sprzedaży pierwsze konsole tzw. 9. generacji: PlayStation 5 oraz Xbox Series X. Oprócz wysokiej mocy obliczeniowej i przystosowania do obsługi wideo w jakości 8K oraz technologii śledzenia promieni (ang. ray tracing) charakteryzować się one mają m.in. bardzo krótkim czasem wczytywania gier.

Pod względem możliwości technicznych Nintendo Switch pozostaje w tyle również względem konsol domowych obecnej, 8. generacji, takich jak PS4 i Xbox One. Konkuruje z nimi jednak ze względu na hybrydową, modularną konstrukcję umożliwiającą swobodne przechodzenie między trybem stacjonarnym (z użyciem stacji dokującej połączonej z telewizorem) a przenośnym, a także na rozmaite zastosowania doczepianych kontrolerów bezprzewodowych Joy Con.

Wskazanych funkcjonalności nie posiada kompatybilny pod względem oprogramowania Switch Lite.

Uznawany za zachowawczy nowy roczny cel sprzedażowy Nintendo to 19,5 mln konsol Switch do końca marca 2020 r. Wcześniej producent zamierzał sprzedać 18 mln konsol. Planowana na bieżący kwartał sprzedaż na poziomie 1,8 mln urządzeń jest sześciokrotnie mniejsza, niż wynik z ostatnich trzech miesięcy.