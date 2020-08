Nintendo Switch 4K ma trafić na rynek w 2021 roku

Nowa wersja hybrydowej konsoli do gier Nintendo Switch trafi na rynek w 2021 r. Urządzenie ma posiadać większe możliwości sprzętowe i być przystosowane do obsługi grafiki w rozdzielczości 4K – donoszą we wtorek media, powołując się na osoby zbliżone do sprawy.

Nowa wersja konsoli Nintendo Switch, nad którą trwają obecnie prace, ma być przystosowana do obsługi grafiki w wyższej niż dotychczas rozdzielczości (do 4K) oraz zostać wyposażona m.in. w procesor o większej mocy obliczeniowej. Premierze urządzenia ma towarzyszyć wprowadzenie na rynek całej serii nowych gier dla różnych demografii graczy, opracowanych zarówno przez samo Nintendo, jak i firmy partnerskie - przekazali agencji Bloomberga zastrzegający anonimowość informatorzy zapoznani z planami producenta z Kioto.

Serwis CNBC zwraca uwagę, że ustalenie premiery nowej konsoli na przyszły rok pozwoli Nintendo uniknąć bezpośredniej konfrontacji z planowanym na jesień br. debiutem konkurencyjnych konsol domowych nowej, dziewiątej generacji - Sony PlayStation 5 oraz Xbox Series X Microsoftu. Urządzenia te mają się charakteryzować m.in. krótkim czasem wczytywania gier, bardzo wysoką mocą obliczeniową i przystosowaniem do obsługi wideo w jakości 8K oraz technologii śledzenia promieni (ang. ray tracing).

Pod względem możliwości technicznych Switch pozostaje w tyle również względem konsol domowych obecnej, ósmej generacji, takich jak PS4 i Xbox One, od lat oferujących m.in. obsługę wideo 4K. Konkuruje z nimi jednak ze względu na hybrydową, modularną konstrukcję umożliwiającą swobodne przechodzenie między trybem stacjonarnym (z użyciem stacji dokującej połączonej z telewizorem) a przenośnym, a także na rozmaite zastosowania doczepianych kontrolerów bezprzewodowych Joy Con. Funkcjonalności tych pozbawiony jest tańsza, kompatybilna konsola Switch Lite, która zadebiutowała w sprzedaży w ubiegłym roku.

Bloomberg wskazuje, że decyzja o opracowaniu nowej, usprawnionej wersji konsoli (w mediach określanych niekiedy jako "Switch Pro") wydłuży cykl życiowy flagowej platformy Nintendo. Zarazem agencja zauważa, że skoncentrowanie firmy na przyszłorocznych premierach tłumaczy stosunkowo ubogi pod tym wględem plan tegoroczny.

Nintendo mocno skorzystało na wybuchu pandemii koronawirusa mimo przerw w produkcji i zakłócenia światowego łańcucha dostaw w początkowym okresie roku. Zysk operacyjny firmy w pierwszym kwartale rozliczeniowym br. (kwiecień-czerwiec 2020 r.) wzrósł o 428 proc., zaś sprzedaż konsol Switch oraz Switch Lite wyniosła blisko 5,7 mln egzemplarzy, co przekłada się na wzrost o 167 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym.