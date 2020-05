Nintendo zakończyło rok fiskalny z zyskami wyższymi o 33 proc.

Japoński producent gier i konsol Nintendo w roku fiskalnym zakończonym w marcu odnotował wzrost zysku netto o 33 proc. w porównaniach rdr., m.in. dzięki dobrej sprzedaży gier oraz ograniczonemu wpływowi pandemii. W nowym roku rozliczeniowym spółka prognozuje słabsze wyniki.

Koncern z Kioto zaprezentował w czwartek raport finansowy za rok fiskalny zakończony w marcu 2020 r. Spółka odnotowała w tym okresie przychody w wysokości 1,31 bln jenów (ok. 12,3 mld USD), co stanowi wzrost o 9 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem rozliczeniowym. Nintendo podkreśliło zarazem wzrost zysku operacyjnego o 41,1 proc. do 352,37 mld jenów (3,31 mld USD) i 33-proc. wzrost zysku netto do 258,64 mld jenów (2,43 mld USD).

Jak odnotowała agencja Kyodo, Nintendo łączy pomyślne wyniki w minionym roku rozliczeniowym z dużym zainteresowaniem, jakim cieszyły się produkty spółki. Chodzi zwłaszcza o konsole Switch (od września 2019 r. dostępne w tańszym wariancie wyłącznie do gry przenośnej - Lite) oraz przeznaczone na nie nowe gry z serii "Animal Crossing", "Super Mario" i "Pokemon". Szczególnym motorem zysku w ostatnim czasie była gra "Animal Crossing: New Horizons", która tylko przedpremierowo i w okresie od 20-31 marca sprzedała się w 11,77 mln kopii.

Spółka przyznała na konferencji wynikowej, że w pierwszych miesiącach kalendarzowego 2020 r. doznała utrudnień w produkcji i dostawach sprzętu w niektórych regionach w związku z wybuchem epidemii Covid-19. Jeszcze w lutym Nintendo ostrzegało przed spodziewanymi opóźnieniami w dostawach na rodzimy rynek japoński, odpowiadający za 21 proc. jej przychodów. W czwartek producent ogłosił jednak, że trudności te miały ograniczony wpływ na jego dochody.

Nintendo zapowiedziało w czwartek, że w bieżącym roku fiskalnym do marca 2021 r. spodziewa się słabszych wyników. Zgodnie z własnymi prognozami spółki jej sprzedaż ma w tym okresie wynieść 1,2 bln jenów (spadek o 8,3 proc.), zysk operacyjny - 300 mld jenów (spadek o 14,9 proc.), a zysk netto - 200 mld jenów (spadek o 22,7 proc.).

Informatorzy Bloomberga i Reutera jeszcze w marcu wyrażali obawy, że najpoważniejsze skutki pandemii dla Nintendo mogą się ujawnić dopiero w roku rozliczeniowym rozpoczętym w kwietniu. To od tego miesiąca w Europie (27 proc. sprzedaży spółki) i Ameryce Północnej (43 proc.) miały być obserwowane konsekwencje zaburzenia łańcucha dostaw producenta, którego konsole wytwarzane są w większości na terytorium ChRL - pierwszego ogniska zachorowań.

Inni znaczący dostawcy gier, Activision Blizzard i Electronic Arts, odnotowali w pierwszych miesiącach 2020 r. dobre wyniki. Amerykańskie koncerny z branży oprogramowania rozrywkowego powiązały je ze środkami wprowadzonymi w walce z pandemią, m.in. nakazami pozostania w domach. Przełożyło się to m.in. na skok liczby aktywnych graczy.

Odrębnym zagrożeniem dla Nintendo mogą być w tym roku działania konkurentów na rynku konsol: amerykańskiego koncernu Microsoft i japońskiego konglomeratu Sony. Obie spółki przygotowują się do wprowadzenia na rynek platform nowej, 9. generacji, odpowiednio: Xbox Series X oraz PlayStation 5. Nintendo dotychczas nie potwierdziło powracających w mediach spekulacji dot. prac nad nową, potężniejszą wersją Switcha.