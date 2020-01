Japoński koncern motoryzacyjny Nissan ogłosił akcję przywoławczą prawie 346 tys. pojazdów marki z powodu wadliwych poduszek powietrznych firmy Takata - podała agencja Associated Press. Nissan jest jednym z 14 producentów, którzy stosowali je w swoich pojazdach.

Akcją przywoławczą objęte zostały modele Nissana Maximas (roczniki 2001-2003), Sentras (2002-2006), Pathfinders (2002-2004) i Versas (2007-2011), a także modele marki Infiniti, w tym Infiniti I30 i I35s (2001-2004), QX4s(2002-2003), FX35 i FX45s (2003-2008) oraz M35 i M45s (2006-2010).

Jak wskazał Nissan, większość pojazdów wyposażonych w wadliwe poduszki została sprzedana w Ameryce Północnej, jednak niektóre z nich trafiły również do Europy, Ameryki Południowej i na Bliski Wschód.

Firma Takata na początku miesiąca ogłosiła akcję przywoławczą wybranych poduszek powietrznych, które umieszczano w pojazdach produkowanych przez 14 marek motoryzacyjnych. Dotychczas samochody z wadliwymi poduszkami do centrów serwisowych wezwali Ford, Fiat Chrysler, Honda, Subaru, Ferrari i Mazda.

Takata używała azotanu amonu do wywołania niewielkiej eksplozji, pozwalającą napełnić poduszkę powietrzem. Jednak jakość substancji, pod wpływem wysokiej temperatury i dużej wilgoci, może z czasem się pogarszać, a w konsekwencji doprowadzać do zbyt gwałtownego wybuchu, rozrywającego metalowy pojemnik i mogącego ranić kierowcę i pasażerów. Szacuje się, że na świecie w wyniku gwałtownej eksplozji urządzenia zginęło co najmniej 25 osób - podała agencja.

Łącznie akcja przywoławcza Takaty objęła około 100 mln poduszek powietrznych na całym świecie. Wycofania są wprowadzane w zależności od wieku pojazdu i miejsca jego zarejestrowania. Pierwszeństwo mają pojazdy starsze i zarejestrowane w regionach o wysokich temperaturach i dużej wilgotności.

Jak zauważyło AP, akcja przywoławcza Takaty może okazać się największą serią takich w historii amerykańskiego rynku motoryzacyjnego.

Na początku grudnia 2019 r. Takata ogłosiła akcję przywoławczą 1,4 mln pojazdów pięciu koncernów: BMW, Audi, Toyoty, Hondy i Mitsubishi Motors. Japoński koncern poinformował wówczas, że pochłaniana wilgoć może w wadliwych poduszkach powietrznych powodować pęknięcia i sprawić, że nie napełnią się do końca.