Japońska firma motoryzacyjna Nissan rozpocznie produkcję osłon ochronnych na twarz dla pracowników medycznych zaangażowanych w walkę z epidemią koronawirusa – poinformowała w czwartek agencja Kyodo.

Koncern zapowiedział uruchomienie w swoich japońskich fabrykach produkcji osłon ochronnych na twarz dla pracowników japońskiej służby zdrowia jeszcze w kwietniu. Docelowo Nissan planuje wytwarzanie 2500 masek ochronnych miesięcznie. Firma poinformowała również, że analizuje obecnie, w jaki sposób mogłaby wspomóc przedsiębiorstwa produkujące respiratory oraz sztuczne płuco-serca, na które zapotrzebowanie drastycznie wzrosło w ostatnich tygodniach z powodu pandemii wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 choroby Covid-19.

Osłony ochronne na twarz produkują już amerykańskie fabryki Nissana (w Michigan, Mississippi oraz Tennessee). Z kolei zakłady firmy w Hiszpanii wytwarzają respiratory.

Nissan dołączył w ten sposób do szeregu innych firm z branży motoryzacyjnej, które w związku z pandemią koronawirusa wykorzystuje część mocy produkcyjnych do wytwarzania różnych rodzajów sprzętu medycznego od maseczek na twarz po respiratory. W samej Japonii osłony ochronne na twarz produkują już Toyota i Honda. Z kolei koncern elektroniczny Sony rozpoczął intensywną współpracę z firmami produkującymi respiratory. Jak odnotowała agencja Kyodo, wspierając produkcję respiratorów, Sony odpowiedziało na wezwanie japońskiego rządu, który wyraził obawę, że ze względu na rosnącą ilość zakażonych SARS-CoV-2 w kraju może zabraknąć sprzętu ratującego życie.

Rząd Japonii zapowiedział, że skróci proces zatwierdzania produkcji sprzętu medycznego z kilku miesięcy do kilku dni. To rozwiązanie ma pozwolić na dołączenie przedsiębiorstw z innych sektorów do grona wytwórców wyspecjalizowanego sprzętu leczniczego.