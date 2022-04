Noctiluca robi proszek dla wyświetlaczy OLED. Teraz debiutuje na giełdzie

Toruńska spółka technologiczna Noctiluca we wtorek (12 kwietnia) zadebiutuje na warszawskim rynku giełdowym NewConnect. Z tej okazji postanowiliśmy przybliżyć zakres i specyfikę działalności spółki.

Chłonny rynek wyświetlaczy

Ostatnio Noctiluca podpisała umowę MTA - Material Transfer Agreement - z LG Display.- Umowa MTA polega na tym, że my dostarczamy nasze materiały, a kontrahent na nich pracuje, testuje i dostosowuje do swoich finalnych urządzeń. Umowa z LG Display to dla nas ważna informacja. Po pierwsze potwierdza jakość naszej technologii, a po drugie jest sygnałem o możliwej współpracy i komercjalizacji - powiedział portalowi Czaplicki.Aby współpraca z LG weszła w fazę generującą zyski, musi jednak minąć trochę czasu.- Od momentu podpisania umowy MTA zakładamy, że proces walidacji naszych materiałów w wyświetlaczach OLED LG Display trwać będzie 18 miesięcy. Po tym czasie powinna nastąpić decyzja, na jakich zasadach możemy rozpocząć współpracę komercyjną. Mamy trzy kierunki współpracy, każdy z nich jest bardzo dobry. Docelowo chcemy, aby nasze materiały znalazły się u wszystkich wiodących producentów wyświetlaczy - mówi Krzysztof Czaplicki.Noctiluca to młoda spółka, działająca na wysoce wyspecjalizowanym rynku.- Cały rynek wyświetlaczy wart jest około 130 mld dolarów i cały czas rośnie, wyświetlacze OLED to obecnie rynek o wartości około 34 mld dolarów, który rośnie w tempie 17 proc. rocznie. Oznacza to zwiększone zapotrzebowanie na materiały. Już w tej chwili rynek materiałów OLED rośnie 26 proc. rocznie. To dla nas bardzo dobra perspektywa - wskazuje członek zarządu spółki.Wycena spółki, z jaką rozpocznie ona notowania na NewConnect, to 10,5 milionów dolarów.- Nazwałbym ją zachowawczą. Zainteresowanie technologią jest dużo większe niż początkowo zakładano, a wszystko to przy dużo mniejszych nakładach niż konkurencja. Noctiluca pozyskała dotychczas ok. 2,5 mln dolarów, a np. niemiecka Cynora 55 mln dolarów, japoński Kyulux 96,1 mln dolarów - wylicza Czaplicki.Technologia OLED, którą rozwija Noctiluca, jest obecna w branży wyświetlaczy od kilku dekad, jednak to ostatnie lata przyniosły jej dynamiczny rozwój i nowe możliwości. Głównym rynkiem dla OLED są wyświetlacze smartfonów, ale coraz silniej rośnie także rynek telewizorów, a konkretnie smart TV. Szacowana dynamika wzrostu rynku wyświetlaczy pozwala zakładać osiągnięcie ponad 90 mld dolarów już w 2025 roku.