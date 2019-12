Nokia i Huawei będą budować sieć 5G dla niemieckiego operatora Telefonica Deutschland

Telefonica Deutschland ogłosiła w środę, że jej partnerami w budowie sieci 5G w Niemczech będą Nokia i Huawei. Operator chce jak najszybciej realizować projekt, mimo że Berlin nie opublikował jeszcze zasad bezpieczeństwa dot. tej strategicznej gałęzi telekomunikacji.

Telefonica Deutschland jest oddziałem hiszpańskiego koncernu Telefonica. Komunikat zbiega się w czasie z trwającą w Niemczech dyskusją czy dopuszczać chiński koncern Huawei do przetargów na budowę sieci szybkiego internetu mobilnego. Przed jego działalnością i powiązaniami z komunistycznymi władzami ChRL ostrzegają Stany Zjednoczone. Waszyngton chce wymusić na sojusznikach, aby w trosce o bezpieczeństwo informacyjne zrezygnowali z usług Huaweia.

Telefonica Deutschland tłumaczy jednak, że współpraca z ewentualnymi partnerami będzie wymagać otrzymania odpowiednich certyfikatów. Po załatwieniu wszelkich kwestii formalnych firma chce ruszyć z budową sieci 5G na początku 2020 roku.

Operator planuje do końca 2021 roku zapewnić dostęp do sieci szybkiego internetu mobilnego w Berlinie, Hamburgu, Monachium, Kolonii i Frankfurcie. Do 2022 roku 5G ma działać w 30 miastach o łącznej populacji 16 mln osób.

Amerykanie wcześniej ostrzegali, że rząd Chin "nie zawaha się" użyć Huaweia jako furtki dostępu do wrażliwych danych. Mimo tego naciskom Waszyngtonu na wykluczenie Huaweia opierały się Wielka Brytania, Niemcy, Portugalia i inne kraje UE. Państwa te nadal jednak nie podjęły ostatecznych decyzji w tej kwestii.

W listopadzie Węgry potwierdziły, że chińskie przedsiębiorstwo weźmie udział w budowie tamtejszej infrastruktury 5G.

Usługi łączności 5G dostępne są obecnie w dziewięciu europejskich krajach, w tym w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech i Włoszech.