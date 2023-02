Nokia z nowym logo i celami. Zmiana po 60 latach

26 lutego w Barcelonie kierownictwo Nokii zaprezentowało nowe logo i ogłosiło poważne zmiany w strategii. To krok, jakiego marka nie robiła od 60 lat.

Nokia ogłosiła zmianę loga, wizerunku i swoją reorientację polityki firmy podczas Mobile World Congress. Jak zauważa Bloomberg, chodzi o zerwanie z tradycyjnym wizerunkiem firmy. Nadal są osoby kojarzące Nokię z produkcją telefonów, podczas gdy Nokia realnie nie zajmuje się tą działalnością od 10 lat.

Prezes Nokii Pekka Lundmark uzasadnia zmiany nowym celem firmy. Jest nim skupienie się na produkcji związanej z siecią i oferowanymi dla firm rozwiązaniami technologicznymi, takimi jak infrastruktura i sprzęt spod znaku 5G.

Lundmark kieruje Nokią od 2020 r. Piastuje ten urząd po raz drugi., wcześniej był prezesem Nokii w latach 1990 - 2000. Przez ostatnie dwa lata dawał jasno do zrozumienia, że firmę czeka jakościowa zmiana. Nowa strategia ma trzy etapy: pierwszym jest reset wizerunku marki i jej kluczowej oferty, drugim przyspieszenie w działalności biznesowej, a trzecim skalowanie biznesu na skalę światową. Obecnie firma na być na początku drugiego etapu.

Media branżowe zauważają, że o ile Nokia rzeczywiście nie działa już praktycznie na rynku telefonów, to są one sprzedawane na licencji. Tę wykorzystuje HMD, które swoje telefony sprzedaje dzięki porozumieniu z Microsoftem pod nazwą Nokia. Producent systemów operacyjnych kupił prawa do stosowania marki w telefonii w 2014 r. Praktycznie uratował ją od całkowitego zniknięcia z tego rynku.

Lundmark jest przekonany, że obecny model biznesowy to recepta na sukces.

Wiele dla poprawy sytuacji Nokii, jako producenta elementów dla sieci telekomunikacyjnej zrobiło ograniczenie działania chińskiej konkurencji. Zwłaszcza Amerykanie kilka lat temu wpłynęli swoimi działaniami na chiński Huawei, który ekspansywnie rywalizował z europejskimi konkurentami technologii 5G na przechodzących rewolucję telekomunikacyjnych rynkach Europy.