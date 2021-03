Nokia zredukuje emisję CO2 o połowę do 2030 roku

Telekomunikacyjna firma Nokia deklaruje, że do 2030 roku Nokia ograniczy emisję o CO2 o 50 proc. Zarówno w odniesieniu do własnych działań, jak i używanych produktów. Firma ogłosiła nowe Cele Naukowe (SBT - Science Based Targets), będące realizacją zobowiązań dostosowania się do scenariusza, który zakłada ograniczenie wzrostu ocieplenia klimatu do 1,5°C.

Nokia zobowiązała się do realizacji SBT w 2017 roku, początkowo zakładając cele dążące do ograniczenia globalnego ocieplenia do wysokości 2°C.

Firma osiągnęła 90 proc. docelowych redukcji w ramach prowadzonej działalności (zakres 1 i 2) 11 lat przed wyznaczonym terminem.

Jest tez na drodze do osiągnięcia celów "zakresu 3", odnoszącego się do produktów używanych przez jej klientów.

Celem zmniejszanie emisji