Norwegia zainaugurowała port kosmiczny do rakiet orbitalnych

Norwegia dołącza do krajów posiadającym na swoim terenie kosmodromy umożliwiające starty rakiet orbitalnych. Niedawno odbyła się inauguracja Portu Kosmicznego Andøya.

Port Kosmiczny Andøya w Norwegii (Andøya Spaceport) otwarto w listopadzie.

Andøya Space, znane także jako Andøya Space Center (Centrum Kosmiczne Andøya), a wcześniej jako Andøya Rocket Range (Poligon Rakietowy Andøya), to norweskie miejsce startu rakiet działające od 1962 roku. Wystrzelono z niego wiele rakiet meteorologicznych i suborbitalnych (łącznie około 1200 startów rakiet i balonów). Teraz jednak miejsce zostało przekształcone w kosmodrom, z którego będą startować także rakiety orbitalne.

Kosmodrom zlokalizowany jest w miejscowości Nordmela na wyspie Andøya. Andøya Spaceport będzie funkcjonować jako spółka zależna należąca w całości do Andøya Space.

Gdy kosmodrom zostanie w pełni rozbudowany, będzie mieć kilka platform startowych. Pierwszy wybudowany obszar startowy obejmuje platformę startową, budynki integracji ładunków i centrum kontroli misji. Wyłączny dostęp do tej pierwszej platformy uzyskała niemiecka firma Isar Aerospace.

Z kosmodromu będą mogły startować rakiety na orbity biegunowe oraz na orbity synchronizowane słonecznie (heliosynchroniczne). Pierwszą rakietą orbitalną, która stamtąd wystartuje będzie Spectrum firmy Isar Aerospace. Jest to dwustopniowa rakieta nośna przeznaczona do wynoszenia ładunków do 1 tony na niską orbitę okołoziemską (LEO), albo do 700 kg na orbitę synchronizowaną ze Słońcem. Ma wysokość 28 metrów, średnicę 2 metrów. Pierwszy stopień rakiety korzysta z 9 silników Aquila, a drugi stopień z jednego takiego silnika.

Port Kosmiczny Andøya ma zostać pierwszym w Europie kontynentalnej, z którego wystrzelona będzie rakieta orbitalna. Według planów, kompleks startowy będzie w pełni gotowy do lotów orbitalnych w 2025 roku.