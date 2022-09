Norwescy właściciele aut marki Tesla grożą strajkiem głodowym. Chcą interwencji Elona Muska

Samochód nie odpala, gdy jest zimno, a czasem także, gdy jest ciepło, do tego strasznie skrzypi przy przejeżdżaniu przez progi zwalniające. Na takie i wiele innych drobnych i poważnych usterk skarżą się norwescy właściciele samochodów Tesli. A że ich problemów nie są w stanie rozwiązać autoryzowane serwisy tej marki, zdesperowani klienci Tesli zagrozili strajkiem głodowym. Mają nadzieję, że w ten sposób zmuszą do działania właściciela tej marki, Elona Muska.

Norwegowie kochają samochody elektryczne, to właśnie w tym kraju przypada najwięcej takich aut na jednego mieszkańca. Z tą popularnością najwyraźniej nie radzi sobie serwis Tesli, bo właściciele samochodów tej marki, zirytowani tym, że drobnych i poważniejszych usterek nie ma kto naprawiać, zapowiadają strajk głodowy. "Jesteśmy grupą niezadowolonych norweskich właścicieli Tesli. Wierzymy, że jeśli Elon Musk dowie się o naszych kłopotach, naprawi sytuację. Pomóż nam zwrócić jego uwagę" - napisali na założonej w związku z protestem stronie internetowej teslahungerstrike.com.

Ich niezadowolenie wywołała dostępność i jakość serwisu. Rozwój sieci ASO nie nadąża za liczbą sprowadzanych do tego kraju samochodów, co spowodowało znaczne wydłużenie czasu oczekiwania na naprawę, co zresztą Elon Musk sam przyznał. Niezadowoleni Norwegowie domagają się jednak rozwiązania tego problemu. Ponieważ uważają, że najwidoczniej Elon Musk o nim nie wie, postanowili zrobić coś, co sprawi, że informacja o ich problemach dotrze do niego i skłoni do działania. Dlatego utworzyli grupę i wymyślili radykalną akcję - strajk głodowy.

Jednak jak podaje serwis Electrek.co, na stronie internetowej strajku można znaleźć powiązania z firmą oferującą usługi prawne, m.in. pomoc w uzyskaniu odszkodowań. To by sugerowało, że jest to po prostu akcja marketingowa. Z kolei w poświęconym technologiom serwisie Itavisen.no można przeczytać, że jedynym związkiem strajkującej grupy z Bilklager.no jest zaproszenie klientów Blikager do strajku i uzupełnienia listy usterek.

To nie pierwsze potknięcie firmy Elona Muska w Norwegii. Niektórzy właściciele modelu S z tego kraju pozwali Teslę za pośrednictwem agencji ochrony konsumentów za ograniczenie pojemności akumulatorów i prędkości ich ładowania. Sąd przyznał im rację i firma musiała tysiącom właścicieli wypłacić po 16 tys. dolarów odszkodowania. (PAP Life)

