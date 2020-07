Nowa funkcja komunikatora Signal budzi wątpliwości ekspertów

Nowa funkcja komunikatora Signal pozwalająca na przechowywanie niektórych danych w chmurze budzi wątpliwości ekspertów w kwestii ochrony prywatności i bezpieczeństwa informacji o użytkownikach tej aplikacji - donosi serwis Vice.

Signal po najnowszej aktualizacji ma pozwalać swoim użytkownikom na przechowywanie kontaktów, informacji profilowych, ustawień oraz listy zablokowanych osób w chmurze. Dane mają być przechowywane na serwerach należących do firmy OpenWhisper Systems, która jest dostawcą tego szyfrowanego komunikatora. Dostęp do informacji przenoszonych do chmury ma być chroniony kodem PIN, którego ustawienie Signal zaczął wymuszać na swoich użytkownikach w aplikacji już jakiś czas temu.

Wprowadzenie kodu PIN Signal uzasadniał chęcią zmiany mechanizmu identyfikacji użytkowników, którzy w przyszłości mieliby być weryfikowani przez ustawiony w aplikacji pseudonim lub nazwę konta, nie zaś numer telefonu.

Kryptograf i profesor informatyki na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa Matthew Green w rozmowie z Vice ocenił, że decyzje Signala prowadzące do aktualizacji aplikacji o nowe funkcje to "zły wybór". Po zmianach komunikator będzie bowiem przechowywał niektóre dane użytkowników, co z kolei zdaniem wielu ekspertów przekłada się na ryzyko dla prywatności i bezpieczeństwa osób korzystających z tego programu z nadzieją, iż zapewni on im możliwie najwyższe standardy ochrony komunikacji.

Aktualizacje uzupełniające Signal o nowe funkcje w ostatnich tygodniach są oparte o chęć uczynienia komunikatora bardziej przyjaznym szerszym kręgom użytkowników - komentuje Vice. Obecnie można m.in. zmigrować wszystkie dane z komunikatora zainstalowanego na jednym telefonie na inne urządzenie. Serwis ocenia, że decyzje OpenWhisper Systems to wynik kompromisu między użytecznością aplikacji, a poszanowaniem dla względów bezpieczeństwa i prywatności. Dla użytkowników, którzy obawiają się ingerencji w swoją komunikację, Signal wciąż pozostaje jednym z najlepszych możliwych wyborów - konkluduje serwis.