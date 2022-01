Nowa inwestycja IBM w Polsce. Wesprze Moskwę i Pragę

Koncern technologiczny IBM zapowiedział rozszerzenie działalności zespołu IBM Client Engineering w regionie Europy Środkowo-Wschodniej dla klientów i partnerów biznesowych. Sporą rolę odegrać ma nowy zespół firmy pracujący w Warszawie.

Specyfika pracy zespołu w założeniu przypomina funkcjonowanie start-upu wewnątrz struktur IBM. Zespoły z poszczególnych krajów będą się wzajemnie wspierać. W praktyce oznacza to, że jeżeli projekt realizowany w Czechach będzie wymagał dodatkowych sił technicznych w obszarze bezpieczeństwa to uzyska pomoc od specjalistów z Polski. I odwrotnie, jeżeli krajowy zespół będzie szukał wsparcia w kwestii AI czy chmury to może liczyć na wiedzę i doświadczenie specjalistów z Rosji i Czech.Pomimo międzynarodowej współpracy priorytetem dla zespołu z Warszawy pozostanie jednak rynek polski.IBM Client Engineering odnotował znaczny wzrost podczas pandemii COVID-19 z prawie 300 aktywności w 2020 r. do ponad 2500 w 2021 r. Wynikało to m.in. z tego, że firmy musiały łączyć się wirtualnie, szybciej podejmować decyzje, szybko reagować na zakłócenia i koncentrować się na wynikach.- Nasi klienci funkcjonują w świecie ogromnej niepewności i nie jest już tak oczywiste, w jaki sposób powinni inwestować swoje pieniądze i jakiego rodzaju zwrotu z inwestycji mogą się spodziewać. Próbują dowiedzieć się, jak prosperować i wyjść z COVID-19 jako zmieniona organizacja. Jest to dokładnie ten rodzaj holistycznej transformacji, w której specjalizuje się IBM - zwraca uwagę Martin Svik, IBM CEE CTO and IBM Client Engineering leader.