ASML – jedna z najważniejszych firm z branży półprzewodników w ostatnich miesiącach zwiększa swoją obecność w państwach Azji Wschodniej. Wśród nich jest Tajwan.

Choć zdaniem mediów, nad Formozą wisi ryzyko chińskiej inwazji, to inwestycje zagranicznych firm pokazują, że wciąż pozostaje ona interesującym miejscem na prowadzenie swojej działalności.

2 sierpnia br. biuro rozwoju miejskiego Nowego Tajpej wydało zgodę na budowę fabryki firmy ASML w dzielnicy Linkou. Według założeń pierwsza część fabryki ma zostać ukończona do końca 2026 r. a pracę ma podjąć w niej 2 tys. osób.

ASML to firma z siedzibą w Holandii założona w 1984 r. zajmująca się produkcją maszyn litograficznych wykorzystywanych do produkcji półprzewodników. ASML działalność na Tajwanie prowadzi od 2003 r. i zatrudnia ponad 3,6 tys. pracowników, którzy pracuje w łącznie 5 zakładach.

Najnowsza inwestycja została ogłoszona 15 listopada ubiegłego roku w trakcie spotkania wiceszefa ASML z prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen. Frederic Schneider-Maunoury, bo o nim mowa stwierdził, że całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie blisko miliard dolarów. Inwestycja obejmuje rozbudowę już istniejącej siedziby poprzez budowę nowej fabryki i centrum badawczo-rozwojowego.

W styczniu br. tajwańskie ministerstwo gospodarki zobowiązało się sfinansować 30 proc. wydatków ASML na badania w centrum w Linkou, których wynikiem mają być maszyny zdolne do produkcji mikrochipów o wielkości 2 nanometrów. W zamian za to holenderski dostawca maszyn litograficznych zobowiązał się podjąć współpracę z tajwańskimi przedsiębiorstwami oraz wydawać na wyspie ok. 230 mln dolarów rocznie. Nowe zakłady będą pozyskiwać 35 proc. potrzebnych części i usług u lokalnych dostawców.

Interesującą kwestią jest również wymiar ekologiczny inwestycji. Na terenie zakładu, którego powierzchnia wyniesie 3,3 hektara, mają być zasadzone drzewa, które wraz z innymi rozwiązaniami proekologicznymi mają pomóc pochłonąć 12 ton dwutlenku węgla w skali roku.

Chociaż część zagranicznych firm przygotowuje własne plany ewakuacji w przypadku chińskiej inwazji na Tajwan, to inwestycje takie jak opisana powyżej stanowią przykład na to, że Republika Chińska wciąż stanowi atrakcyjny kierunek nawet dla przedsiębiorstw z tak strategicznej branży jak wytwarzanie urządzeń do produkcji półprzewodników.