Nowa kamera o czasie otwarcia migawki 1 bilionowej części sekundy widzi dynamiczny nieład atomów

Naukowcy opracowali nową kamerę o czasie otwarcia migawki 1 bilionowej części sekundy, która widzi dynamiczny nieład atomów. Jej kluczową cechą jest zmienny czas otwarcia migawki.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Naukowcy z ośrodków badawczych w USA, Francji i Kostaryce opracowali nowy rodzaj kamery, która może zobaczyć lokalne zaburzenia w materii. Jej kluczową cechą jest zmienny czas otwarcia migawki.

Nieuporządkowane skupiska atomów poruszają się. Kiedy do obserwacji takiego układu zespół użył wolnej migawki - obraz rozmył się. Jednak gdy użyto szybszej migawki, można go było zobaczyć dokładnie i ostro. Nowa metoda, którą nazywano zmienną migawką PDF lub vsPDF, działa inaczej niż konwencjonalna kamera - wykorzystuje neutrony do pomiaru pozycji atomów z czasem otwarcia migawki wynoszącym około jednej pikosekundy, czyli bilion razy krótszym niż zwykłe migawki aparatu fotograficznego.

Materiały funkcjonujące wewnątrz działającego urządzenia mogą zachowywać się tak, jakby były żywe i ruchome - części materiału reagują i zmieniają się w nieoczekiwany sposób. Ten dynamiczny nieład jest trudny do zbadania, ponieważ klastry są małe i nieuporządkowane, a także zmieniają się w czasie. Ponadto w materiałach występuje niefluktuujące zaburzenie, które nie interesuje badaczy, gdyż nie poprawia właściwości. Do tej pory nie można było zobaczyć odpowiedniego zaburzenia dynamicznego na tle mniej istotnego zaburzenia statycznego.

Wyniki badań zostały opublikowane przez czasopismo Natural Materials (https://www.nature.com/articles/s41563-023-01483-7).

"Tylko dzięki nowemu narzędziu vsPDF możemy naprawdę zobaczyć tę stronę materiałów. Daje nam to zupełnie nowy sposób na rozwikłanie tego, co dzieje się w złożonych materiałach, ukrytych efektów, które mogą zwiększyć ich właściwości. Dzięki tej technice będziemy mogli oglądać materiał i zobaczyć, które atomy są w ruchu, a które statyczne" - powiedział profesor inżynierii materiałowej oraz fizyki i matematyki stosowanej na Columbia University, Simon Billinge.