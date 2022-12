Nowa mega-fabryka Tesli powstanie w Korei Południowej?

Elon Musk planuje budowę kolejnej giga fabryki. Wśród pięciu głównych kandydatów na lokalizację nowej azjatyckiej fabryki Tesli jest Korea Południowa.

W środę 23 listopada Elon Musk odbył wideokonferencję z prezydentem Korei Południowej Yoon Suk-yeolem.

Tematem dyskusji był potencjalny plan budowy nowej fabryk Tesli w tym azjatyckim kraju.

Choć nie doszło jeszcze do żadnych konkretnych ustaleń, to mocno prawdopodobne, że ze względu na istniejącą już w Korei infrastrukturę produkcyjną i dostawczą, będzie to jedna z faworyzowanych lokalizacji dla amerykańskiego koncernu motoryzacyjnego.

Według portalu Nikkei Asia biuro południowokoreańskiego prezydenta ogłosiło po wirtualnym spotkaniu Yoon Suk-yeola z Elona Muskiem, że Korea Południowa znajduje się wśród pięciu głównych kandydatów na lokalizację nowej azjatyckiej fabryki producenta samochodów elektrycznych. Amerykański biznesmen miał przekazać, że stanowiłoby to element zacieśniania więzi z południowokoreańskim dostawcami z łańcucha dostaw Tesli. Według szacunków miliardera tylko w 2023 r. jego firma przeznaczy 10 mld dolarów na zakup pochodzących z Korei Południowej komponentów wykorzystywanych w systemach autonomicznej jazdy oraz sztucznej inteligencji.

Decyzja o lokalizacji mega-fabryki Tesli w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Jak podaje The Korea Herald amerykański producent prawdopodobnie podejmie decyzję o lokalizacji swojej tzw. mega-fabryki w pierwszym kwartale przyszłego roku. Pod uwagę brane są również takie kraje, jak Japonia, Indie, czy Indonezja. Są to także potencjalnie większe rynki zbytu dla Tesli ze względu na liczbę mieszkańców. Cytowany przez portal analityk Song Sun-jae zauważa, że może być to szczególny atut pierwszego z nich- na japońskim rynku samochodowym sprzedaje się ok. 5 mln aut rocznie. Zaletą Indonezji jest natomiast bliskość zasobów naturalnych, koniecznych do produkcji pojazdów elektrycznych, a także duże zainteresowanie Dżakarty rozwojem elektromobilności.

Przed podjęciem finalnej decyzji amerykański producent będzie analizował szereg czynników mających wpływ ostateczne warunki prowadzenia działalności w każdym z tych państw. Obejmuje to kwestie warunków pracy, poziom rozwoju technologicznego oraz istniejącą infrastrukturę produkcyjną w danym państwie. Agencja

Korea obiecuje reformy, by przyciągnąć inwestorów takich jak Tesla

Reuters przypomina, że do rozmowy pomiędzy Muskiem a Yoon Suk-yeolem dochodzi przed rozpoczęciem postępowania prawnego w Korei Południowej, którego celem będzie określenie bezpieczeństwa samochodów Tesli w kontekście wykorzystywanych przez amerykańską firmę technologii.

Południowokoreański prezydent zapowiedział już, że będzie dążył do reform prawa i zniesienia przesadnie obciążających regulacji, które mogłyby odstraszać inwestycje globalnych potentatów technologicznych, do jakich należy Tesla. Korea Południowa będzie starała się wygrać ten wyścig, a obecność tamtejszych dostawców, jak chociażby produkującego baterie samochodów elektrycznych LG Energy Solution, może stanowić jej największą kartę przetargową.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma