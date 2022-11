Nowa technologia chłodzenia już za rok może być na rynku

W ciągu najbliższych 12 do 24 miesięcy planujemy wejście na rynek na pełną skalę - zapowiada Pavel Panasjuk, prezes Dynamic Air Cooling (DAC) spółki, która opracowała nową metodę chłodzenia.

Dynamic Air Cooling (DAC) było finalistą konkursu "Start-up Challenge", który był częścią European Tech and Start-up Days 2020 odbywającego się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) w Katowicach. Od tego czasu w firmie trochę się mieniło.

- Od konkursu w Katowicach, zmieniło się prawie wszystko. To był dla nas dość pracowity okres. Dziś nie jesteśmy już tylko startupem budującym produkt. Posiadamy działający prototyp, który możemy zademonstrować naszym klientom. Opatentowaliśmy technologię. Udało nam się osiągnąć porozumienia z wiodącymi producentami w kilku obszarach, które są absolutnie kluczowe dla naszego rozwoju. Wygraliśmy także kilka konkursów i programów grantowych, w tym najbardziej prestiżowy w UE - EIC Akcelerator. Daje nam to wsparcie finansowe na zakończenie prac badawczo-rozwojowych i wprowadzenie naszego rozwiązania na rynek. Również nasz zespół znacznie się powiększył i rozpoczęliśmy więcej działań na intersujących dla nas rynkach zagranicznych - mówi Pavel Panasjuk, prezes Dynamic Air Cooling (DAC).

Jak mówi, spółka buduje pierwsze produkty i będą one gotowe w przeciągu najbliższych 6 miesięcy. Zostaną one dostarczone pierwszym klientom do testów i walidacji.

- Należy jednak pamiętać, że proces badawczo-rozwojowy nigdy się nie skończą. Jest to jeden ze sposobów, w jaki planujemy utrzymać naszą przewagę konkurencyjną. Zawsze będziemy starali się uczynić nasz produkt bardziej wydajnym, generować więcej chłodu, używać prostszych i bardziej niezawodnych części oraz usprawniać proces produkcyjny - wskazuje Pavel Panasjuk.

Za ponad rok produkty spółki mają wejść do komercyjnej sprzedaży.

- Wejście na rynek na pełną skalę planujemy w ciągu 12 do 24 miesięcy. Kluczowym czynnikiem nie jest tutaj gotowość technologiczna, ale certyfikacja i ochrona IP. Do tych dwóch elementów podchodzimy bardzo poważnie - zapowiada Pavel Panasjuk.

Zmniejszanie energochłonności ważnym celem nowej technologii

Jak zapewnia, trwają także prace nad zmniejszaniem energochłonności stosowanych urządzeń. W jego ocenie w branży w tej chwili panuje pewien status quo – najlepsze urządzenia są w stanie generować zimno na określonym poziomie wydajności.

- Dla najwydajniejszych urządzeń do kompresji pary współczynnik wydajności wynosi 2. Zasadniczo oznacza to, że przy użyciu 1 kW energii elektrycznej można wygenerować 2kW chłodu przy minus 20 stopni Celsjusza. Urządzenia DAC będą miały ten współczynnik na poziomie 4, co oznaczają, że używając tej samej ilości energii elektrycznej będziesz w stanie wytworzyć dwukrotnie więcej zimna - dodaje - wylicza Pavel Panasjuk.