Nowa Toyota Mirai na wodór trafiła do sprzedaży, firma deklaruje dalsze inwestycje

Nowa wersja napędzanego wodorowymi ogniwami paliwowymi samochodu Toyota Mirai zadebiutowała w środę na japońskim rynku. Główną zaletą modelu ma być większy zasięg na pełnym zbiorniku. Firma deklaruje zamiar dalszego rozwijania tej technologii.

Środowej premierze Mirai towarzyszyły deklaracje zwiększenia przez Toyotę nakładów na rozwój technologii ogniw paliwowych i podniesienia możliwości produkcyjnych w tym zakresie.

Według zapewnień producenta w pełni naładowane ogniwa paliwowe nowej Toyoty Mirai pozwolą na pokonanie 800 km przed koniecznością ponownego zatankowania wodoru - w porównaniu do 500 km obiecywanych w przypadku jej pierwowzoru. Największy japoński koncern motoryzacyjny zwraca również uwagę na smuklejszą sylwetkę auta oraz nowe funkcje wprowadzone w drugiej edycji modelu, którego pierwsza wersja trafiła do sprzedaży pięć lat wcześniej - m.in. zautomatyzowane parkowanie.

Nowe Mirai wyceniono na 5 mln jenów, czyli ok. 48 tys. dolarów - pomimo rządowych dopłat przekraczających 10 tys. dolarów. Jak zauważa agencja Reutera, sytuuje to samochód wśród luksusowych i raczej niszowych opcji. Tym bardziej że - podobnie jak inne pojazdy bezemisyjne - samochody wodorowe obarczone są obawami dotyczącymi niewystarczającej infrastruktury ładowania oraz ograniczonych możliwości odsprzedaży.

Przedstawiciele Toyoty przekazali mediom w środę, że traktują Mirai jako "punkt wyjścia" do rozwoju technologii wodorowych ogniw paliwowych na potrzeby różnych sektorów, nie tylko aut osobowych. Także w zakresie samych pojazdów z takim napędem firma zamierza dziesięciokrotnie zwiększyć swoje możliwości produkcyjne - z 3000 do 30 tys. rocznie. W tej liczbie oprócz Mirai zawierają się także autokary i samochody ciężarowe.

Dzień wcześniej producent zapowiedział testy małych pojazdów dostawczych na wodór we współpracy z trzema dużymi japońskimi sieciami sklepów typu convenience: Seven Eleven firmy Seven & I Holdings oraz należącymi do Itochu Corp sklepami FamilyMart i Lawson. Wcześniej Toyota planowała promować swoje rozwiązania wodorowe na przełożonych z powodu pandemii igrzyskach olimpijskich w Tokio, na których turystów miało przewozić 100 wodorowych busów firmy. Bezemisyjna technologia miała także zasilać całe wydarzenie.

Większość dużych światowych koncernów motoryzacyjnych zarzuciło prace nad pojazdami na ogniwa paliwowe (FCV - fuel cell vehicles) na rzecz promowanych m.in. przez amerykańską Teslę samochodów na baterie (EV - electric vehicles) jako podstawową metodą ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z transportu. W sektorze aut napędzanych wodorem głównymi rywalami japońskiej Toyoty pozostaje krajowa Honda oraz południowokoreańska grupa Hyundai.

Głównym rynkiem zbytu dla FCV mają być w najbliższych latach Chiny. Tamtejsze władze wyznaczyły cel wprowadzenia na krajowe drogi miliona pojazdów na wodór do 2030 r. (w porównaniu do ok. 7000 obecnie i 4 mln EV). W tym samym czasie Japonia celuje w 800 tys. pojazdów tego typu. ChRL wymaga przy tym od producentów, by w zamian za prawo do korzystania z rządowych dopłat dążyli do obniżenia cen wodoru i rozwijali sieć tankowania tego gazu.

Według danych Międzynarodowej Agencji Energetycznej tylko w 2019 r. na całym świecie sprzedano 2,1 mln pojazdów elektrycznych - o 40 proc. więcej, niż rok wcześniej - przypomina Reuters.