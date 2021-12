Nowa ustawa o cyberbezpieczeństwie zatrzęsie rynkiem?

W najnowszej wersji projektu nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC) znalazła m.in. kategoria tzw. dostawców wysokiego ryzyka. To właśnie pod tym kątem Rządowe Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa będzie oceniać dostawców infrastruktury dla sieci 5G w Polsce. Nie wszyscy są z tego zadowoleni a eksperci ostrzegają przed "zemstą Chin".

Katastrofalne skutki decyzji dla producentów?

Obowiązek usunięcia sprzętu do odbioru 5G

Kontrowersyjne Kolegium?

Potrzebna nowelizacja

– Czy jesteśmy przygotowani na taki scenariusz, kiedy aktualnie sytuacja gospodarcza jest wymagająca i konsumenci liczą przysłowiową każdą złotówkę? Będzie się to wiązać także z ogromnym narażeniem na straty wizerunkowe, bo dostawca określony jako „wysokiego ryzyka" w oczach odbiorców może stracić naprawdę wiele – dodaje Juliusz Bolek, przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu.Na rynku telekomunikacyjnym zawrzało. W przypadku bowiem wydania negatywnej decyzji prawo producenta do odwołania się od niej jest bardzo zawężone, przy czym sama decyzja ma natychmiastową wykonalność. Czy nie ma więc pola na jakiekolwiek działanie między wnioskiem a decyzją?Projekt niekoniecznie przewiduje tu wydanie decyzji z dnia na dzień, bo – jak mówi projekt przepisu – „w przypadku wszczęcia postępowania w sprawie uznania za dostawcę wysokiego ryzyka z urzędu, minister właściwy do spraw informatyzacji przed rozstrzygnięciem sprawy zasięga opinii Kolegium. Kolegium przekazuje opinię w terminie 3 miesięcy od dnia wystąpienia o opinię".Kiedy jednak decyzja już zapadnie, wystąpi konieczność usunięciu sprzętu producenta. – Samo wszczęcie postępowania będzie niosło za sobą negatywne skutki, na przykład w procesach negocjacyjnych przy dostarczaniu innych usług. Klienci widząc taką sytuację, nie będą chcieli ryzykować nawet, jeśli właśnie ta inna usługa nie będzie miała nic wspólnego z ocenianym przez Kolegium narzędziem – komentuje dr Jacek Janiszewski, ekspert ekonomiczny z Welconomy Forum.W trakcie procedowania ustawy kilkadziesiąt podmiotów skierowało pisma z uwagami do projektu. W kilku przypadkach spore emocje wzbudziło to, że oceny dokonywać ma kolegium, które ma składać się z przedstawicieli instytucji rządowych. Dla zachowania transparentności, powinni jednak znaleźć się w nim pracujący w branży eksperci z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej. Tak właśnie, jak wskazują eksperci, dzieje się w Finlandii i Niemczech, gdzie dodatkowo weryfikacja odbywa się poprzez sprawdzanie poszczególnych komponentów, urządzeń i usług, a nie dostawcy jako całości.– Weźmy przykład z krajów zagranicznych, które zdają sobie sprawę z tego, że cyberbezpieczeństwo wymaga transparentnych procesów i uzyskania opinii także ekspertów nie związanych z instytucjami rządzącymi, by zapobiegać pewnego rodzaju sytuacji zapalnych, jak oskarżenia o wykluczanie – podsumowuje Juliusz Bolek.Ustawa, co zgodnie przyznają eksperci, potrzebna jest w kontekście budowania cyberbezpieczeństwa, ale wymaga kompleksowych konsultacji publicznych ze względu na sporo nowych rozwiązań m.in. w zakresie działania operatora strategicznej sieci bezpieczeństwa.Aktualnie nowelizacja ma trafić do Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych. Urząd Komunikacji Elektronicznej – który szykuje ogłoszenie aukcji pasma C, częstotliwości do budowy sieci 5G – czeka na przyjęcie ostatecznej wersji KSC przez Radę Ministrów.