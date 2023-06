Nowe aplikacje właściciela Tiktoka debiutują w USA

Tiktok – aplikacja chińskiej firmy ByteDance, która osiągnęła ogromną popularność na całym świecie, w ostatnim czasie znajduje się w ogniu krytyki, głównie w Stanach Zjednoczonych. Firma ma plan, jak zminimalizować szkody z utraty tego rynku.

30 maja br. serwis The Information poinformował o zmianach kadrowych dokonanych przez kierownictwo ByteDance. Sprawa dotyczy objęcia przez obecnego szefa Tiktoka Shou Zi Chew stanowiska dyrektora naczelnego w firmie odpowiedzialnej za nową aplikację Lemon8.

Lemon8 to aplikacja, która umożliwia publikowanie zdjęć i materiałów wideo. W Stanach Zjednoczonych nazywana jest hybrydą Instagrama i Pinteresta, chociaż prawdopodobnie najbardziej adekwatne jest porównanie do „chińskiej odpowiedzi na Instagram”, czyli aplikacji Xiaohongshu, której większość użytkowników to młode kobiety publikujące materiały o tematyce lifestylowej.

Lemon8 pierwotnie zadebiutował w Japonii w 2020 r., jednak prawdziwą furorę zrobił po pojawieniu się w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii na początku bieżącego roku. Na przełomie marca i kwietnia znalazła się wśród dziesięciu najchętniej pobieranych aplikacji lifestylowych w USA z liczbą miliona pobrań.

Jednak ważniejszy od samej aplikacji, jest moment, w którym się pojawiła. Wraz z debiutem w USA była ona promowana przez tamtejszych influencerów na platformie Tiktok.

Jak podaje Bussiness Insider mieli oni otrzymywać za to benefity od Tiktoka oraz być instruowani co do szczegółów publikowanych treści. W związku z powyższym, w mediach pojawiły się opinie, że w związku z negatywną aurą otaczającą Tiktkota na Zachodzie, dyrektorzy tej firmy tworzą alternatywne rozwiązanie w postaci innych aplikacji. Za drugi przykład może posłużyć aplikacja Resso, którą w dużym skrócie można porównać do serwisu Spotify z tą różnicą, że zamiast słuchania podcastów, użytkownicy mogą dzielić się między sobą komentarzami lub tekstami piosenek.

Resso powstała w 2020 r. i jest produktem firmy Moon Video – spółki zależnej ByteDance. Zyskała popularność głównie w państwach Azji, w tym Indiach. Ze względu na powiązania z Chinami, była kilkukrotnie brana na cel przez indyjskie służby, jednak ostatecznie Resso udało się utrzymać na tamtejszym rynku. Mimo to, historia ta stanowi przykład na to, że chiński właściciel, w tym przypadku ByteDance jest dla nowych marek dość problematyczny.

Stąd też ostatnie roszady kadrowe w tej firmie. Dotychczasowa dyrektor naczelna Lemon8 Stephanie Cheng nie będzie już podlegać kierownictwu ByteDance w Chinach, lecz jej przełożonym stanie się, urzędujący w Singapurze, obecny szef Tiktoka. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku dyrektora Resso, Cao Zhena, który już zaliczył przeprowadzkę do tego miasta-państwa. Jednak, czy plan firmy ByteDance się powiedzie zależy głównie od amerykańskich ustawodawców, którzy mogą zawsze mogą znaleźć zastrzeżenia co do działalności nowych firm na rynku USA.

