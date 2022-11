Nowe inwestycje Nokii w Chinach i Indiach

Ekspansja azjatyckich, zwłaszcza chińskich firm technologicznych może sprawiać wrażenie, jakoby centrum świata w tej dziedzinie na stałe przeniosło się do Azji. W rzeczywistości jednak rozwój największych azjatyckich gospodarek jest wciąż uzależniony od Zachodu.

Za przykład może posłużyć Nokia. We wrześniu br. ten fiński gigant z branży telekomunikacyjnej ogłosił podpisanie umowy z największym dostawcą energii elektrycznej w Chinach, czyli State Grid Corporation of China. Umowa dotyczy wdrożenia sieci optycznych, dzięki którym zostanie m. in. zwiększona prędkość transmisji danych w ramach systemu zarządzanego przez SGCC. Inwestycja swoim zasięgiem obejmie przynajmniej 3 prowincje: Hubei, Hunan i Jiangxi.

Nokia celuje w wiele projektów inwestycyjnych w Chinach

Nie jest to pierwsza inwestycja tego typu w wykonaniu Nokii. W 2018 Nokia Shanghai Bell (spółka joint venture utworzona przez Nokię i Huaxin Post & Telecommunications) wybudowała podobną sieć w Pekinie i Tianjinie, wykorzystując m. in. własne innowacyjne chipsety PSE.

Co interesujące, w obu projektach (tj. z 2018 r. i obecny), wykorzystana jest platforma Nokia 1830 PSS (Photonic Service Switch), która stanowi rdzeń systemu sieci optycznej i obejmuje specjalny sprzęt oraz oprogramowanie zapewniające poprawne działanie sieci. Obie inwestycje są krokiem na drodze do stworzenia przez chińskiego operatora energii „inteligentnej sieci” opartej o Internet Rzeczy (ang. IoT). Dzięki szybszej transmisji większej ilości danych oraz dzięki specjalnym sensorom IoT, SGCC będzie w stanie monitorować produkcję, przesył i magazynowanie energii w czasie rzeczywistym. Przełoży się to na obniżenie kosztów obsługi sieci elektryczne. Dotyczy to przede wszystkim elektrowni wiatrowych i słonecznych, których coraz większy udział w produkcji energii stanowi krok na drodze do zielonej transformacji Chin.

Nokia inwestuje nie tylko w Chinach, na celowniku także Indie

Jednak inwestycje Nokii na kontynencie azjatyckim nie kończą się na wspomnianym projekcie. Miesiąc po ogłoszeniu współpracy z SGCC, fińska firma oznajmiła udział w budowie jednej z największych pod względem zasięgu terytorialnego sieci 5G w Indiach. Projekt ma być realizowany wraz z Reliance Jio Infocomm. W tym przypadku Nokia również dostarczy niezbędne urządzenia, np. stacje bazowe, anteny, czy zdalne jednostki radiowe. Fakt ten kłóci się w pewien sposób z treścią oświadczenia Reliance Jio, w którym firma stwierdza, że „sieć 5G budowana jest w Indiach, przez Indusów i dla potrzeb Indusów”. Jednocześnie inwestycje Nokii wskazują, że zachodni partnerzy wraz ze swoimi technologiami stanowią dla Azjatów cały czas atrakcyjny wybór.