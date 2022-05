Nowe narzędzie dla gwiazd mediów społecznościowych

Firma technologiczna ByteDance, właściciel m.in. TikToka, zaprezentował intrygujące urządzenie dla gwiazd mediów społecznościowych.

Jak podaje chiński portal informacyjny „Sina”, sprzęt wraz z aplikacją ułatwi pracę profesjonalnym streamerom. Gadżet wyglądem przypomina smartfona i wyposażony jest w funkcje usprawniające transmitowanie treści na żywo. Ruch chińskiego giganta technologicznego zorientowany jest na jeszcze większą eksplorację rynku o znaczącej i wciąż rosnącej wartości.

Według szacunków agencji badawczej iMedia Research w związku z rozwojem branży streamingu na żywo pod koniec 2025 r. w Chinach wartość rynku krótkich filmów oraz urządzeń wykorzystywanych do ich nagrywania przekroczy 10 mld juanów (ok 1,5 mld USD). Transmisje online zapewniają rozrywkę, kształtują kulturę masową i są sposobem na bezpośrednią sprzedaż produktów. Najzdolniejsi streamerzy - komentatorzy, gracze i sprzedawcy - swoją osobowością i stylem prezentowania podbijają serca milionów widzów.

Ilość wyświetleń przekłada się na zyski producentów z wielu branż, którzy decydują się na wykorzystanie streamerów. Według dziennika “Jing Daily” tuzy chińskiego świata streamerów mający około miliona obserwujących zarabiają ponad 15 tys. USD miesięcznie. Prosty komputer z kamerką internetową to nierzadko główne narzędzie ich pracy, jednak by podnieść jakość transmisji, inwestycja w profesjonalny sprzęt staje się nieunikniona.

Potrzebę profesjonalizacji zawodu streamera rozpoznał technologiczny gigant ByteDance. Firma ta zaprezentowała niedawno gadżet-narzędzie dla streamerów, mający zastąpić smartfon. Urządzenie Lingjing wyposażone jest w aplikację o tej samej nazwie, która integruje funkcje rejestrowania audio i wideo, inteligentnego przetwarzania, przesyłania i streamowania. Możliwość przeprowadzenia transmisji na żywo została zaprojektowana z myślą zarówno o spotkaniach towarzyskich w mniejszym gronie, jak i sesjach live-commerce na dużą skalę. Właściciel TikToka to również producent takich aplikacji, jak służące do selekcji newsów Toutiao czy pakiet aplikacji biurowych Lark.

Korzystający z aplikacji Lingjing będą mogli prowadzić video-transmisję równocześnie na kilku kanałach. Samo narzędzie wyposażone jest w trzy pokrętła u dołu ekranu, które będą odpowiadać za mikrofon, dźwięki tła oraz głośność. Z tyłu wbudowany jest głośnik oraz wejścia USB i HDMI. Urządzenie posiada również funkcje retuszowania zdjęć twarzy i zielonego ekranu, która umożliwia łatwe nakładanie dowolnego tła na żywo bądź w postprodukcji. Gadżet nie należy do najtańszych- przyjemność wykorzystania takiego sprzętu do profesjonalnej transmisji to koszt 15 800 juanów (ok. 2,3 tys. USD).

To nie pierwszy raz, kiedy ByteDance wychodzi naprzeciw streamerom. Trzy lata temu chińska firma Smartisan na zlecenie ByteDance wyprodukowała smartfona Jianguo (co oznacza „orzech”) Pro 3, który został wyposażony w skrót pozwalający na otworzenie aplikacji TikTok prosto z zablokowanego ekranu.

Rynek chinski pokazuje nam, jak dalece sprofesjonalizowana może w przyszłości stać się branża streamingowa. Choć trend sprzedaży podczas transmisji wideo nie zyskał jeszcze tak dużej popularności w Polsce, formuła ta jest już obecna także u nas. Być może za jakiś czas nasi streamerzy wykorzystywać będą Lingjinga bądź jego zachodnie odpowiedniki.

