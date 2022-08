Nowe narzędzie od Spotify analizuje gust muzyczny i podpowiada kierunki podróży

„Listen & Book” (Słuchaj i rezerwuj) - tak nazywa się nowy projekt opracowany przez Spotify we współpracy z firmą EasyJet. Zasada działania tego narzędzia jest niezwykle prosta - specjalny algorytm analizuje ulubione utwory użytkownika i na tej podstawie podpowiada, jakie miejsca powinien odwiedzić.

Choć do końca wakacji pozostał nieco ponad tydzień, nic nie stoi na przeszkodzie, aby już planować kolejny wypad lub krótką wyprawę. Ci, którzy mają problemy z wyborem celu podróży, mogą zdać się na swój gust muzyczny. Pomaga w tym nowe narzędzie opracowanego przez platformę Spotify i przewoźnika EasyJet. Sprawdza ono, jakich piosenek w ostatnim czasie słuchaliśmy i na tej podstawie wskazuje, jakie miejsce warto odwiedzić.

Aby dowiedzieć się, jaki kierunek okaże się tym idealnym, wystarczy zalogować się na mikrowitrynie "Listen & Book". Logowanie do strony powiązane jest z logowaniem się do profilu na Spotify. Resztę robi już algorytm - bazując na liście odtwarzanych ostatnio utworów, od razu proponuje użytkownikowi cel kolejnej podróży. Jeśli ostatnio czas umila nam spokojna melancholijna muzyka, "Listen & Book" może uznać, że potrzebujemy wyciszenia i zaproponować wyprawę na Islandię lub do Lizbony. Tym, którzy mają na liście enertetyzujące, rytmiczne utwory, platforma zaproponuje wypad na Majorkę, przejażdżkę rowerową po Amsterdamie czy spacery po Kopenhadze.

Z narzędzia "Listen & Book" na razie mogą korzystać użytkownicy Spotify we Francji, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Belgii i we Włoszech. Witryna nie tylko proponuje różne kierunki podróży, ale też dostarcza informacji o najbliższych wydarzeniach muzycznych czy ciekawych miejscach, które powinni odwiedzić melomani. (PAP Life)

mdn/ gra/

