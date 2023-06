Nowe oblicze globalnej wojny chipowej

Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta... Tak jest też w przypadku wojny chipowej między USA a Chinami. Koreańskie firmy stoją w obliczu wielkiego dylematu.

Odpowiedź Chin na stanowisko państw grupy G7 w wojnie czipowej przyszła szybko. Retorsje dotknęły firmę Micron Technology, jednego z największych producentów kart pamięci na świecie, której produkty nie będą wykorzystywane przez organizacje zarządzające infrastrukturą krytyczną w Chinach.

Oficjalną przyczyną są wykryte ryzyka w obszarze bezpieczeństwa, których nie wymieniono dokładniej.

Wypchnięcie amerykańskiego producenta z Państwa Środka tworzy lukę rynkową dla firm z Korei Południowej, lecz Stany Zjednoczone zabiegają o to, aby te nie pomagały Chińczykom i nie zwiększały sprzedaży na tamtejszym rynku.

Odwet Chin wobec zachodniego sojuszu państw G7

Decyzja Chin o zakazie wykorzystywania chipów amerykańskiego Micron Technology zbiegła się w czasie ze szczytem państw grupy G7 w japońskiej Hiroszimie. To właśnie tam padła deklaracja potrzeby tzw. de-riskingu (ograniczenia ryzyka) - pojęcia, które w kontekście dyskusji o globalnej gospodarce i jej zależności od Państwa Środka zaczęło zastępować popularny dotychczas decoupling, czyli rozdzielenie. Według wielu polityków nie jest dziś możliwe ani nawet pożądane, aby w pełni odseparować się od chińskiej gospodarki.

Propagowany przez szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen model zakłada natomiast ograniczenie ryzyka związanego z rosnącą rolą Chin.

Zgodnie z deklaracją przywódców państw G7 należy ograniczać wpływ chińskich producentów na obszary o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa, nie pozwalając także na uzależnienie się od “przymusu gospodarczego” Pekinu, będącego efektem dominacji w poszczególnych obszarach światowego rynku i roli, jaką pełni ten azjatycki gigant produkcyjny w światowych łańcuchach dostaw.

Podczas szczytu brytyjski premier Rishi Sunak nazwał Chiny wprost największym wyzwaniem naszych czasów dla globalnego bezpieczeństwa i dobrobytu.

Dwa dni po ogłoszeniu wspólnego stanowiska państw G7 swoją odpowiedź przygotowały Chiny. W niedzielę 21 maja br. chińska agencja ds. cyberbezpieczeństwa ogłosiła, że produkty wykonane przez amerykańskiego producenta Micron Technology nie przeszły testów bezpieczeństwa sieciowego, w związku z czym ich wykorzystanie w infrastrukturze krytycznej zostało w Chinach zakazane.

Jak podaje The Nikkei Asia, nie ogłoszono, jakie dokładnie ryzyka wynikające z wykorzystywania chipów tej firmy zostały wykryte ani które z nich zostaną zakazane. Dochodzenie w sprawie amerykańskiego producenta zaczęło się w marcu tego roku.

Jak podaje agencja Reuters, w zeszłym roku 16 proc. przychodów Micron Technology pochodziło z Chin, podczas gdy w 2017 r. była to prawie połowa - ok. 10 mld dolarów. Można więc zauważyć, że proces wypychania amerykańskiego producenta z chińskiego rynku trwał już od kilku ostatnich lat, czego przejawem jest także znaczny spadek wygranych przetargów publicznych przez tę firmę. Jak zauważa agencja, mógł być to także efekt kampanii gospodarki podwójnego obiegu z 2020 r., której celem było zmniejszenie zależności od zagranicznych rynków i technologii.

Globalna wojna chipowa toczy się w cieniu mocnych tarć mocarstw

Częściowe wypchnięcie Micron Technology z Chin powoduje powstanie luki na tamtejszym rynku. Nie ma jeszcze pewności, kogo obowiązywać będzie zakaz zaopatrywania się w produkty amerykańskiego producenta. Jak podaje Wall Street Journal można przewidywać, że będzie to dotyczyć przede wszystkim firm i instytucji z sektora publicznego, dostawców telekomunikacyjnych i usług chmurowych, a także pozostałych organizacji określanych mianem operatorów infrastruktury krytycznej.

Jak zauważa Bloomberg, większość chipów amerykańskiej firmy trafia na rynek konsumencki jako element m.in. laptopów i komputerów. Ten segment nie powinien być objęty zakazem.

Związana z infrastrukturą krytyczną luka może być natomiast zapełniona przez producentów z Korei Południowej. Tamtejsze firmy Samsung i SK Hynix posiadają odpowiednio 45 proc. i 28 proc. w światowym rynku pamięci DRAM. Na trzecim miejscu plasuje się Micron Technology z 26 proc.

W przypadku chipów NAND Flash te dwie południowokoreańskie firmy odpowiadają za prawie połowę światowego rynku. Przewiduje się, że tak jak w przypadku obserwowanego już w ostatnich latach odwracania się publicznych firm w Chinach od amerykańskich chipów, tak i w tym przypadku będą oni zastępować je produktami producentów z Korei Południowej.

Takiemu scenariuszowi przeciwdziała administracja Stanów Zjednoczonych. Jeszcze przed kwietniową wizytą prezydenta Korei Południowej Yoon Suk-yeola w USA przedstawiciele Białego Domu wystosowali do południowokoreańskiego rządu prośbę, aby ten przekonał krajowych producentów półprzewodników do niepokrywania potencjalnej luki, jaka mogłaby powstać w związku z zakazem sprzedaży dla Micron Technology. W ten sposób Chiny miałby być niezdolne do wykorzystywania restrykcji jako dźwigni nacisku na Stany Zjednoczone.

Pomiędzy Chinami i Stanami, czyli dylemat południowokoreańskich firm

Wedle Financial Times szef południowokoreańskiego ministerstwa ds. handlu, przemysłu i energetyki Jang Young-jin zapowiedział już, że tamtejszy rząd nie będzie interweniował w sprawie działań krajowych firm sektora półprzewodnikowego na chińskim rynku. Samsung i SK Hynix będą mieć więc swobodę decyzji w sprawie wypełnienia luki po amerykańskim konkurencie.

Zdaniem cytowanego przez amerykański dziennik seulskiego menedżera wyższego szczebla w branży chipowej, niewiele chińskich firm zaopatruje się dziś wyłącznie u Micron Technology. Trudno będzie więc znaleźć rozwiązanie, które pozwoliłoby określić, jaka część sprzedaży południowokoreańskich firm ma związek z zastąpieniem produktów amerykańskiego producenta.

Choć rząd Korei Południowej pozostawił swoim firmom swobodę działania, można spodziewać się, że amerykańska administracja będzie starała się wykorzystać elementy nacisku bezpośrednio na Samsung i SK Hynix. W tym roku południowokoreańscy producenci będą ubiegać się o przedłużenie rocznego uchylenia od restrykcji handlowych i produkcyjnych nałożonych przez Stany Zjednoczone na operujące w Chinach firmy.

Dla producentów z Korei Południowej chińskie fabryki wciąż mają bardzo duże znaczenie. W ośrodku zlokalizowanym w mieście Xian Samsung produkuje ponad 40 proc. swoich kart NAND Flash. Stąd jakiekolwiek ograniczenia w kontynuacji operacji w Państwie Środka mogą być dla południowokoreańskich firm dotkliwe. Jednocześnie amerykański rząd będzie przekonywał Koreańczyków do współpracy za pomocą subsydiów w ramach pakietu CHIPS Act, obejmującego wsparcie branży półprzewodnikowej wysokości 52 miliardów dolarów.

Południowokoreańskie firmy stoją więc przed dylematem, który coraz mocniej zmusza je do opowiedzenia się po jednej ze stron napięcia na linii Waszyngton-Pekin. Możliwe, że ze względu na trudną sytuację na rynku kart pamięci i trudność w wyegzekwowaniu amerykańskiej prośby, tym razem zdecydują się na pokrycie, trudnej zresztą do oszacowania, luki po Micron Technology.

Wyjściem z tego dylematu wydaje się więc rozbudowa własnych zdolności produkcyjnych, dających większą niezależność od partnerów gospodarczych. Plan ten jest już w realizacji w postaci budowy nowego ośrodka pod Seulem.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma