Nowe otwarcie w świecie innowacji. Przed nami ważna debata

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 25 listopada organizuje w Warszawie konferencję „Horyzont Innowacji”, która będzie platformą wymiany idei, wiedzy i dobrych praktyk z obszaru tworzenia i wdrażania innowacji. Na wydarzeniu pojawią się m.in. autorzy innowacji z różnych dziedzin gospodarki.

Nowe kierunki dla innowacji

- Obecnie moim głównym projektem jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej terapii komórkowej guzów litych. Prace te realizuję w ramach start-upu Cellis, a opierają się na odkryciu naukowym naszego zespołu dokonanego kilka lat temu. Oprócz badania odkrytego zjawiska obecnie koncentrujemy się nad wprowadzeniem odkrycia w życie, aby realnie wynalazek mógł służyć ludziom. Najbardziej zaawansowane są prace nad glejakiem, badania przedkliniczne prowadzimy w Szpitalu Uniwersyteckim w Zurychu w Szwajcarii i tam też będą prowadzone badania kliniczne First in Human, czyli po raz pierwszy nasza terapia zostanie podana pacjentom. Mam nadzieję, że stanie się to już niedługo - opowiada prof. Magdalena Król.Oprócz działalności naukowej w SGGW Magdalena Król jestem członkiem Think Tanku NCBR, czyli zespołu wspierającego dyrektora Centrum w procesie podejmowania strategicznych decyzji, wyznaczania nowych kierunków w sferze innowacji.- Nasze zadanie polega na przygotowywaniu analiz i rekomendacji dotyczących innowacji. Udział w tym zespole to bardzo ciekawe doświadczenie intelektualne - opowiada. - Zanim trafiłam do tego zespołu, otrzymałam wcześniej dwa projekty z NCBR. Jeden, jako reprezentant uczelni w konkursie polsko-tureckim na badanie biomarkerów prognostycznych w potrójnie negatywnym raku piersi, a drugi, jako reprezentant start-upu Cellis, na rozwój wspomnianej już wcześniej terapii glejaka.Uczestnicy panelu „DNA Innowatora” na konferencji NCBR „Horyzont Innowacji” spróbują m.in. określić, co decyduje o tym, że odkrycie jest innowacją, jakie trzeba pokonać bariery w drodze do innowacji oraz z jakich doświadczeń i dobrych praktyk czerpać na początku drogi innowatora.- Z perspektywy przedsiębiorcy wdrażanie innowacji to czasochłonny proces wymagający wiele cierpliwości. Ciekawą analogią do bycia innowatorem jest podróżowanie, ponieważ nigdy nie mamy pełnego wpływu na to co wydarzy się po drodze ale mamy wpływ na kierunek – czy pójdziemy przed siebie i do przodu czy jednak zboczymy z trasy. Kluczowe w sukcesie jest to jak będziemy reagować na przeszkody, które na pewno się pojawią - ocenia Antoni Omondi.- W Polsce nie wystarczą pomysły i ludzie – potrzebujemy środowiska i kultury innowacji. Dobre innowacyjne środowisko zależy od wielu czynników kulturowych i politycznych – takich jak systemy edukacji, polityka imigracyjna, otoczenie regulacyjne, stosunek do podejmowania ryzyka i osobistych osiągnięć oraz dostęp do talentów menedżerskich. Stany Zjednoczone sprzyjają środowisku, które jest znacznie lepsze od europejskiego w promowaniu innowacji i to od nich powinniśmy się uczyć - twierdzi prof. Magdalena Król, zapraszając do dalszej dyskusji.jest wyjściem naprzeciw potrzebie debaty we wspomnianych obszarach.Szczegółowa agenda wydarzenia oraz link do transmisji na stronie: https://www.gov.pl/web/konferencja-ncbr-horyzont-innowacji