Nowe rekordy w transoceanicznej transmisji optycznej danych

Nokia Bell Labs ustanowiła dwa nowe rekordy świata w podwodnej komunikacji optycznej. Firma zapowiada, że oba będą miały wpływ na następną generację optycznego sprzętu sieciowego - pozwalają podwoić odległość, na jaką można przesłać tę samą ilość danych.

Pierwszy rekord to osiągnięcie przepustowość netto 800 Gb/s na pojedynczej długości fali optycznej w odległości 7865 km, co odpowiada odległości między Tokio a Seattle. Nokia zaznacza, że odległość ta jest dwukrotnie większa niż to, co obecnie najnowocześniejszy sprzęt może transmitować przy tej samej przepustowości. Póki co jednak wyniku nie osiągnięto na rzeczywistym połączeniu, ale na stanowisku do badań optycznych w Paryżu-Saclay we Francji.

Drugim rekordem, osiągniętym przy współpracy z Alcatel Submarine Networks, jest osiągnięcie przepustowości netto na poziomie 41 Tb/s na dystansie 291 km w systemie transmisji niepowtarzalnej w paśmie C.

„Niepowtarzalne systemy działające w paśmie C są powszechnie stosowane do łączenia wysp i platform morskich ze sobą oraz z samym lądem. Poprzedni rekord dla tego typu systemów to 35 Tbps na tym samym dystansie” - czytamy w komunikacie spółki.

Wyższe szybkości transmisji umożliwią przesyłanie danych na znacznie większe odległości

Laboratoria Nokia Bell Labs i Alcatel Submarine Networks informują, że osiągnęły oba rekordy dzięki innowacjom technologii zapewniających większą szybkość transmisji. „Baud” mierzy, ile razy na sekundę laser optyczny włącza się i wyłącza, czyli „miga”. Wyższe szybkości transmisji oznaczają większą przepustowość danych i umożliwią przyszłym systemom optycznym przesyłanie tej samej przepustowości na długości fali na znacznie większe odległości.

Według zapowiedzi firm w przypadku systemów transoceanicznych te zwiększone szybkości transmisji podwoją odległość, na jaką można przesłać tę samą przepustowość, co umożliwi nam skuteczne łączenie miast po przeciwnych stronach Atlantyku i Pacyfiku.

Wyższe prędkości pozwolą osiągnąć znacznie większe odległości

- Dzięki wyższym szybkościom transmisji możemy bezpośrednio połączyć większość kontynentów świata z przepustowością 800 Gb/s na poszczególnych długościach fal. Wcześniej odległości te były nie do pomyślenia dla tej pojemności - powiedział Sylvain Almonacil, inżynier ds. badań w Nokia Bell Labs.

„W przypadku systemów niepowtarzających się w paśmie C wyższa szybkość transmisji umożliwiłaby dostawcom usług łączącym wyspy lub platformy morskie osiągnięcie większej przepustowości przy mniejszej liczbie urządzeń nadawczo-odbiorczych i bez dodawania nowych pasm częstotliwości” - czytamy w komunikacie firmy.