Nowe studio gamingowe zastąpi znaną już markę

Movie Games zawarło umowę inwestycyjną z trzema inwestorami, którzy nabywają 60 proc. kapitału zakładowego Pixel Crow Games, spółki zależnej od Movie Games. W ten sposób powstaje na rynku nowe studio gamingowe - Second Chamber.

Spółka docelowo będzie notowana na NewConnect w miejsce Pixel Crow Games.

Pięcioletni plan rozwoju firmy zakłada mocne wejście w ściśle określony gatunek gier.

Nowe studio będzie liczyć początkowo 40 pracowników, a docelowo ok. 150 osób.

Greg Ciach i Krzysztof Czulec zakładają nowe studio Second Chamber, poświęcone tworzeniu gier AA z gatunku Wanderer Adventure Game (WAG), który umożliwia przeżywanie przygód w świecie żyjącym niezależnie od gracza.

Ich spółka docelowo będzie notowana na NewConnect w miejsce Pixel Crow Games, której udziały właśnie wykupili.

- W wyniku dotychczasowego przeglądu opcji strategicznych doszło do oddłużenia Pixel Crow Games, a tym samym istotne środki wrócą do grupy kapitałowej Movie Games. W dalszej kolejności Movie Games nie będzie już konsolidowało strat Pixel Crow Games wynikających z odwrotnego przejęcia, co wpłynie istotnie na wynik skonsolidowany grupy kapitałowej - komentuje Mateusz Wcześniak, prezes grupy kapitałowej Movie Games.

Movie Games to grupa kapitałowa z szerokim portfolio gier

- Co najważniejsze, będziemy posiadali akcje w dużym projekcie, w którego skład będą wchodzić światowej sławy specjaliści. Movie Games będzie nie tylko pełnić rolę doradczą, ale również będzie beneficjentem know-how, który pojawi się w grupie kapitałowej - twierdzi Wcześniak.

Prowadzący spółkę Second Chamber Greg Ciach i Krzysztof Czulec to doświadczeni specjaliści, wcześniej związani m.in. z Techland, Amber Studio i Platige Image.

Powstał pięcioletni plan rozwoju spółki, która będzie działać w obszarze jednego gatunku

- Jest na rynku nienazwany jeszcze typ gier, przyciągający miliony graczy. Reprezentują go np. Mount&Blade 2: Bannerlord czy Sid Meier's Pirates. Tytuły te mają ze sobą więcej wspólnego niż tylko wiernych fanów i wspaniałe recenzje. Łączący je zestaw cech gatunkowych pozwala na przeżycie wspaniałej przygody, prawdziwej robinsonady w tętniącym życiem, wielowarstwowym świecie. Gry te jednak wciąż opisywane są zestawem ogólników: RPG, survival, otwarty świat, symulacja, etc. Second Chamber ma własną nazwę dla tego gatunku: Wanderer Adventure Game - komentuje Greg Ciach, prezes Second Chamber.

Nowe studio będzie liczyć początkowo 40 pracowników. Założyciele zakładają, że w ciągu trzech lat rozwiną drugi zespół, co pozwoli powiększy stan osobowy do ok. 100 osób. Docelowo, w ciągu pięciu lat w spółce będą trzy zespoły o łącznej liczebności ok. 150 osób.

Movie Games to wywodzący się z Polski globalny wydawca gier wideo, notowany na GPW. Portfolio zawiera m.in. gry przygodowe (seria “Lust”), symulatory ("Drug Dealer Simulator", “Gas Station Simulator”, “MythBusters” i “Alaskan Truck Simulator”).