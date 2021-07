Nowe ustawy dla uproszczenia e-usług

Zależy nam, aby Polacy możliwie najwięcej spraw urzędowych mogli załatwiać bez wychodzenia z domu; pracujemy nad tym, aby nasze e-usługi były proste i intuicyjne - zapowiedział we wtorek sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Janusz Cieszyński.

Rząd we wtorek przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności, ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Projekt przedłożył minister cyfryzacji.

Wszystko, co robimy ma jeden cel: zależy nam, aby Polacy możliwie najwięcej spraw urzędowych mogli załatwiać bez wychodzenia z domu - powiedział Janusz Cieszyński.

Pracujemy nad tym, aby nasze e-usługi były proste i intuicyjne. Wszystko po to, by mogły z nich korzystać także osoby dopiero stawiające swoje pierwsze kroki w internecie - dodał.

Jak podkreślił Cieszyński, wszystkie dostępne e-usługi można znaleźć na portalu GOV.pl.

"Wkrótce pojawią się kolejne, w tym te, na które czekało wielu Polaków. A to wszystko dzięki przyjętym we wtorek przez Radę Ministrów przepisom" - podkreślił.

Jak poinformowano, pierwsza zmiana to kolejne ułatwienia w tzw. e-meldunku, czyli możliwości zameldowania się przez internet. Już teraz Polacy mogą korzystać z e-usługi "Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące".

W komunikacie przypomniano, że obecnie właściciele nieruchomości, meldując się przez internet, do elektronicznego wniosku muszą dołączać elektroniczną wersję (lub skan) np. odpisu z księgi wieczystej albo wyciągu z działów I i II księgi wieczystej.

"Dzięki nowym przepisom nasza e-usługa zostanie zintegrowana z systemem ksiąg wieczystych. Po wdrożeniu tych zmian osoby, które są właścicielami nieruchomości (i chcą w niej zameldować się online) nie będą musiały już tego udowadniać. Weryfikacja nastąpi automatycznie, bez udziału urzędnika rozpatrującego wniosek. Dzięki temu cały proces będzie jeszcze szybszy i wygodniejszy" - wyjaśniono.

Kolejna zmiana to nowa e-usługa - możliwość pobrania z rejestru PESEL zaświadczenia zawierającego pełny lub częściowy odpis naszych danych oraz danych naszych dzieci.

"Po wejściu w życie nowych regulacji uzyskanie takiego zaświadczenia będzie możliwe od ręki. Obecnie możliwe jest jedynie sprawdzenie swoich danych w rejestrze PESEL. Umożliwia to e-usługa +Sprawdź swoje dane w rejestrze PESEL+" - napisano.

Jak przekazano, dzięki przyjętym przez Radę Ministrów przepisom łatwiej i szybciej będzie także można pobrać zaświadczenie o stanie cywilnym. Przypomniano, że teraz o taki dokument można zawnioskować online, dzięki e-usłudze "Uzyskaj zaświadczenie o stanie cywilnym". Jednak trzeba na niego poczekać: do 7 dni roboczych od złożenia wniosku - jeśli składamy wniosek do Urzędu Stanu Cywilnego, w którym jest nasz akt stanu cywilnego w formie papierowej; do 10 dni roboczych od złożenia wniosku - jeśli składamy wniosek do Urzędu Stanu Cywilnego, w którym nie ma naszego aktu stanu cywilnego w formie papierowej.

"Po wejściu w życie nowych przepisów nie będziemy musieli czekać - zaświadczenie o stanie cywilnym dostaniemy od ręki" - czytamy.

Nowe regulacje przewidują także pojawienie się e-usługi, dzięki której każdy będzie mógł pobrać informację o odbiorcach swoich danych z Rejestru Dowodów Osobistych i Rejestru PESEL.

"Usługa będzie umożliwiać sprawdzenie zdarzeń, które miały miejsce w ciągu 5 lat od ich zaistnienia. Co ważne, tylko my będziemy mogli sprawdzić, kto odbiera nasze dane lub dane dotyczące dziecka pozostającego pod naszą władzą rodzicielską. Takiej możliwości nie będzie miał nikt postronny"- napisano.

Przypomniano, że każdy z nas już teraz ma prawo poprosić o takie informacje, a państwo ma obowiązek je przekazać. Zaznaczono, że obecnie uzyskanie takich informacji nie jest zautomatyzowane i pomimo zawnioskowania o nie elektronicznie wymaga udziału urzędnika. "Po wejściu w życie nowych przepisów - nie dość, że prościej będzie uzyskać informację o odbiorcach danych, to jeszcze dużo krócej niż obecnie trzeba będzie na nią czekać. Dostaniemy ją od ręki"- wskazano.

Wszystkie nowe e-usługi mają pojawić się w przyszłym roku.