Nowe wersje językowe multibooka przygotowującego do wizyty w b. Auschwitz

Cztery nowe wersje językowe multibooka, który przygotowuje do wizyty w Miejscu Pamięci Auschwitz, udostępniło na stronie internetowej Muzeum Auschwitz. Do wersji polskiej i angielskiej dołączyły francuska, hiszpańska, niemiecka i włoska – podała placówka.

"To narzędzie może pomóc młodzieży w uświadomieniu sobie tego, jak wielkie znaczenie ma wizyta na terenie byłego obozu, nie tylko jako lekcja historii, ale też osobiste doświadczenie. Zdajemy sobie sprawę, jak istotna jest edukacja w swoim własnym języku. Dlatego po historycznym terenie oprowadzamy w tak wielu językach. Staramy się także przygotowywać w nowych wersjach coraz więcej materiałów dostępnych online" - powiedziała Agnieszka Juskowiak-Sawicka, kierująca e-learningiem w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, które działa w muzeum.

Interaktywny multibook zawiera podstawowe informacje dotyczące powstania Auschwitz, oś czasu z najważniejszymi wydarzeniami z jego dziejów, a także kilka krótkich materiałów wideo. "Całość uzupełnia przesłanie ocalałego z Auschwitz Mariana Turskiego, co podkreśla znaczenie pamięci o tragedii Auschwitz i Holokaustu dla kształtowania naszych postaw moralnej i współczesnej odpowiedzialności za otaczający nas świat" - podkreśliła Juskowiak-Sawicka.

Paweł Sawicki z biura prasowego muzeum wskazał, że w multibooku umieszczone zostały głosy uczniów Liceum Ogólnokształcącego in. Leona Kruczkowskiego w Tychach, a także uczniów Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 12 dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących oraz z innymi niepełnosprawnościami im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu. Opowiadają o znaczeniu wizyty w Miejscu Pamięci z osobistej perspektywy.

Użytkownicy znajdą tam także informacje na temat tego, co zobaczą podczas wizyty, oraz kilka porad na temat zachowania się podczas zwiedzania.

Sawicki podkreślił, że korzystanie z multibooka jest bezpłatne i możliwe również na urządzeniach mobilnych.

Międzynarodowe Centrum prowadzi wszystkie działania edukacyjne Muzeum Auschwitz. Są to studia, seminaria, konferencje, pobyty studyjne, wykłady, warsztaty i prezentacje multimedialne.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. Do obozu deportowali też ok. 150 tys. Polaków, z których blisko połowa nie przeżyła. W Auschwitz ginęli też Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości.