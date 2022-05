Nowoczesna sortownia odpadów powstała w Mirosławcu

Jedna z najnowocześniejszych sortowni odpadów w Polsce powstała w Mirosławcu (Zachodniopomorskie). Zainstalowane w niej systemy sortujące, bazujące na tzw. czujnikach bliskiej podczerwieni pozwalają na wyodrębnienie kilkunastu frakcji materiałowych z tworzyw sztucznych, papieru i metali.

"Zastosowane rozwiązania są najnowocześniejszymi z dostępnych technologii, a autosortery zainstalowane w całym ciągu technologicznym są pierwszymi tego typu urządzeniami w Polsce. Niewątpliwie mamy do czynienia z jedną z najnowocześniejszych tego typu instalacji w kraju" - przekazała pełnomocnik zarządu realizującej inwestycję spółki ATF Agnieszka Fiuk.

Jak podano, zmodernizowana została działająca wcześniej w Mirosławcu sortownia odpadów komunalnych. Pozwoliło to na "pełną hermetyzację i automatyzację procesu przetwarzania odpadów, ogromne zwiększenie odzysku materiałowego oraz wzrost poziomu recyklingu odpadów".

Bazujące na tzw. czujnikach bliskiej podczerwieni systemy sortujące - wyjaśniono - pozwalają na wyodrębnienie kilkunastu frakcji materiałowych z tworzyw sztucznych, papieru, metali.

"Dla zmieszanych odpadów opakowaniowych (tzw. żółty worek) wydajność instalacji wzrosła z 1,5 tony na godzinę do 6 ton przetwarzanych odpadów na godzinę. Jeśli chodzi o makulaturę i papier - z 2 do 8 ton na godzinę" - wskazano w komunikacie.

Czystość uzyskanych materiałów kształtuje się obecnie na poziomie ok. 95 proc., "co jest nie do osiągnięcia przy standardowym sortowaniu manualnym", gdzie wielkość zanieczyszczeń może wynosić nawet 35 proc.

Pełnomocnik zarządu zapewniła, że choć pracę, którą do niedawna w dużej mierze wykonywali ludzie, teraz przejęły roboty, "które są w stanie wysortować znacznie więcej frakcji odpadów dużo skuteczniej niż człowiek", nie oznacza to redukcji zatrudnienia.

"Planujemy zwiększać kompetencje i kwalifikacje naszych pracowników, a także tworzyć nowe miejsca pracy dla osób, które będą czuwały nad całością instalacji, nad jej efektywnym i bezpiecznym funkcjonowaniem" - wskazała Fiuk.

Do sortowni trafiają odpady z województwa zachodniopomorskiego. Inwestycja w Mirosławcu - podkreślono - wpisuje się w kluczowe założenia UE dotyczące gospodarki odpadami i "pozwoli realizować określone dla krajów członkowskich cele dot. odzysku i recyklingu".

Wartość inwestycji to ponad 25 mln zł. Zrealizowała ją firma ATF z Mirosławca. Projekt uzyskał 1 mln euro - maksymalne możliwe dofinansowanie - z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Partnerem inwestycji i dostawcą technologii jest norweska firma Tomra.