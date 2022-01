Nowości na targach technologicznych CES 2022. Tak ma wyglądać przyszłość

Postępująca elektryfikacja w motoryzacji, rozwiązania mające na celu poprawę jakości życia codziennego czy robotyzacja w procesach produkcji żywności - to tylko niektóre tematy, które poruszone zostaną na rozpoczynających się 5 stycznia targach technologicznych CES 2022.

Motoryzacja w dobie elektryfikacji

Holenderska RanMarine Technology zaprezentuje WasteShark, czyli pływającego autonomicznego drona, który zbiera dane na temat jakości wody. Firma Orbisk zaprezentuje urządzenie, które wykorzystuje rozpoznawanie obrazów, aby pomóc hotelom, restauracjom i innym podmiotom branży Horeca ograniczyć marnowanie żywności.Kwestia efektywnego wykorzystywania zasobów żywieniowych będzie jednym z wiodących tematów targów, ponieważ to produkcja żywności na masową skalę odpowiada za ogromną część emitowanych przez przemysł gazów cieplarnianych.Konferencja poruszy również tematykę tego, w jaki sposób robotyka zmieni oblicze produkowania żywności. Na przykład gigant sprzętu rolniczego Deere & Co. omówi, w jaki sposób automatyzacja może rozwiązać problem niedoboru pracowników i nieprzewidywalnej pogody.Niezwykle gorącym tematem tegorocznych targów będzie motoryzacja, ale nie ta klasyczna, lecz niskoemisyjna.Prym na tegorocznych targach będzie wiódł amerykański gigant - General Motors - który zamierza zaprezentować całkowicie elektryczny model Chevroleta Silverado, popularnego w USA pick-upa.Wczesne zwiastuny sugerują, że koncern dołożył starań, aby odróżnić go od tradycyjnego modelu motoryzacyjnego w tej klasie samochodów, jednak aby się o tym przekonać, najlepiej wziąć udział w tragach.Oprócz nowinek od GM, zobaczymy także prototypy Chryslera, Hyundaia i narodziny nowej marki pojazdów elektrycznych, tureckiego TOGG.Osobny rozdział na tegorocznych CES stanowić będą samochody autonomiczne. Producenci aut w tej technologii jak Aptiv czy Nvidia zaprezentują udoskonalenia komponentów i algorytmów, które mają sprawić, że technologia autonomicznej jazdy będzie bezpieczniejsza, tańsza i łatwiejsza do wdrożenia.Oczywiście, skoro mowa o rozwoju technologii, na tegorocznym CES nie zabraknie również dyskusji o tokenach niepodlegających wymianie (NFT), technologii blockchain i wątków dotyczących kryptowalut. Spectrum tematyczne konferencji wydaje się więc niezwykle bogate.Pomimo tego, że zdalna formuła wydarzenia i rezygnacja największych gigantów branży technologicznej wpływa negatywnie na wydźwięk i zasięg wydarzenia, tegoroczne targi powinny zaspokoić ciekawość obserwatorów złaknionych technologicznych nowości.