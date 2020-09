Nowy Citroen Ami trafia we Francji do nastolatków

Nowy dwusiedzeniowy pojazd elektryczny Citroen Ami znajduje nabywców w nietypowym dla producentów samochodzie segmencie: wśród nastolatków. We Francji za kierownicą czterokołowca sprzedawanego w sklepach z elektroniką może legalnie zasiąść nawet 14-latek.

Najnowszy pojazd w ofercie spółki nawiązuje nazwą do historycznego Citroena Ami (z fr. "przyjaciel") z lat 60. i 70. minionego stulecia i jest celowo kierowany do młodych odbiorców, m.in. poprzez sposób dystrybucji na rynku rodzimym - obok smartfonów, komputerów i konsol do gier, a nie w konwencjonalnych salonach samochodowych. Pozwalają na to ograniczone osiągi, czyniące z niego raczej alternatywę dla elektrycznej hulajnogi lub motoroweru niż dla większych maszyn.

Dwudrzwiowy mikrosamochód Citroena (Groupe PSA) wykonany został z plastiku i wyposażony w dwa siedzenia oraz 6-kilowatowy napęd elektryczny pozwalający na osiągnięcie prędkości maksymalnej do 45 km/godz. Bateria litowo-jonowa o pojemności 5,5 kWh pozwala na pokonanie do 70 km na jednorazowym ładowaniu. Całkowita waga maszyny nie przekracza 485 kg, a jej ceny zaczynają się od 6000 euro. Producent otrzymał dotychczas we Francji tysiąc zamówień na nowe czterokołowce.

Jak zauważa agencja Reutera, ze względu na ograniczenia fabryczne Citroen Ami mieści się we francuskich przepisach w kategorii czterokołowców, do prowadzenia których nie jest niezbędne prawo jazdy - wystarczy ukończone 14 lat. Reuters określa go "samochodem dla pokolenia TikToka".

W Polsce jednostka przekracza normy dla kategorii AM (obejmującej m.in. motorowery i lekkie quady) i wymaga prawa jazdy kat. B1 możliwego do uzyskania od 16 roku życia.