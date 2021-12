Nowy filar biznesu Grupy Polsat Plus

Grupa Polsat Plus odkupi od ZE PAK projekty związane z zieloną energią, a od innych spółek swojego głównego akcjonariusza deweloperski Port Praski.

Jak podaje"Puls Biznesu", "w poniedziałek Grupa Polsat Plus, kontrolowana przez Zygmunta Solorza, opublikowała strategię długoterminową, w ramach której ujawniła, jaka działalność uzupełni jej dotychczasowe linie biznesowe, czyli media i telekomunikację".

"Zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami nowym filarem biznesu grupy ma stać się energetyka, głównie za sprawą aktywów przejmowanych od również kontrolowanej przez miliardera spółki ZE PAK. Polsat stanie się też deweloperem, bo przeznaczy ok. 700 mln zł na zakup udziałów w projekcie Port Praski. Jego dotychczasowym głównym udziałowcem, za pośrednictwem łańcuszka spółek, był... Zygmunt Solorz" - czytamy.

Dziennik przypomina, że "strategiczne zmiany zostały zapowiedziane we wrześniu". "Zygmunt Solorz zapowiedział wtedy - bez konkretów - że Polsat Plus +otworzy się na nowe obszary biznesu+. Jednocześnie ogłoszono wezwanie na akcje spółki, które według deklaracji głównego akcjonariusza miało dać szansę wyjścia z inwestycji tym, którzy nie widzieli się jako inwestorzy spółki z profilem działalności szerszym niż medialno-komunikacyjny" - zaznacza.

Dziennik zwraca uwagę, że "kluczowym elementem nowej strategii jest zapowiedź inwestycji w zero- i niskoemisyjne źródła energii, takie jak fotowoltaika, farmy wiatrowe, biomasa i termiczna obróbka odpadów". "Grupa zapowiada zainstalowanie w latach 2022-26 1000 MW mocy produkcyjnych, na co ma pójść 5 mld zł. Do tego dochodzą inwestycje w produkcję wodoru na potrzeby m.in. transportu, sięgające 500 mln zł" - informuje.

Według "PB", "plany te w dużej mierze są zbieżne z tym, co w zakresie zielonej energetyki zapowiadał ZE PAK". "I rzeczywiście krótko po publikacji obie spółki z portfela Zygmunta Solorza ogłosiły, że dogadały się w sprawie transakcji. W jej ramach Polsat Plus przejmie pakiet kontrolny w spółce PAK-Polska Czysta Energia, do której zostanie wniesiony projekt, związany z produkcją energii z biomasy. Jej łączna wartość to ok. 800 mln zł" - dodano w artykule.