Nowy Instagram znalazł w ogniu krytyki, także ze strony celebrytów

Kim Kardashian i Kylie Jenner dołączyły do krytyków nowego wyglądu platformy Instagram. Celebrytki udostępniły na swoich Instagram Stories posty, w których proszą należącą do Meta platformę o "ponowne uczynienie Instagrama Instagramem".

W ostatnim czasie Instagram przesunął swój punkt ciężkości z pojedynczych postów na format video Reels (rolki).

Wielu użytkowników Instagrama uważa, że platforma straciła własny profil i próbuje "być TikTokiem".

Pod petycją wzywającą Instagram do przywrócenia chronologicznych osi czasu i "algorytmu, który faworyzuje zdjęcia" jest obecnie ponad 140 000 podpisów.

Szef Instagrama Adam Mosseri przyznał we wtorek 26 lipca, że na platformie zaszło "wiele zmian naraz". Zapewniając widzów, że zdjęcia pozostaną na Instagramie jako "część dziedzictwa", zapowiedział jednocześnie, iż Instagram będzie z czasem coraz bardziej oparty na wideo.

- Instagram będzie musiał "dostosować się do tego przesunięcia" tego, co ludzie lubią, konsumują, udostępniają i oglądają w kierunku wideo - dodał.

Zaznaczył, że inne funkcje takie jak tryb pełnoekranowy, rekomendacje i widoczność postów znajomych, będą podlegały dalszym udoskonaleniom.

- Będziemy też musieli ewoluować, ponieważ świat szybko się zmienia. A my będziemy musieli zmieniać się razem z nim - podkreślił.

Platforma ogłosiła 21 lipca wprowadzenie nowego narzędzia dla twórców korzystających z funkcji Reels (rolki), pozwalającego im "remiksować" poprzednie publiczne posty fotograficzne i jednocześnie filmować i reagować na treści na przedniej i tylnej kamerze dzięki funkcji "Dual".

Instagram ujawnił również, że nowe filmy o długości poniżej 15 minut będą w najbliższych tygodniach automatycznie przesyłane jako rolki.

Gwiazdy z setkami milionów fanów są przeciw zmianom w Instagramie

Modelka i gwiazda programów reality show Kylie Jenner jest najczęściej śledzoną kobietą na Instagramie. W 2018 roku akcje firmy Snap, działającej w branży mediów społecznościowych, spadły po tym, gdy Jenner napisała na Twitterze do swoich 24,5 miliona obserwatorów o niechęci do zmian na Snapchacie. Post w ciągu jednego dnia pozbawił firmę 1,3 mld dolarów.

Obecnie Jenner ma 360 milionów obserwujących na Instagramie, a Kim Kardashian 325 milionów.

Obie udostępniły post o treści "Make Instagram Instagram again", a w nawiasie dodały "stop trying to be tiktok i just want to see cute photos of my friends".

Oryginalny post, zamieszczony jako mem przez 21-letnią fotografkę i twórczynię treści Tati Bruening, został udostępniony na całym Instagramie i trafił na inne platformy społecznościowe, takie jak Twitter.

Jej zdaniem wielu fotografów, którzy rozwinęli swoją platformę na Instagramie, zastanawia się, "jak będą rozwijać swoją platformę w aplikacji, jeśli nie sprzyja już treściom, które tworzą".

Pod petycją Tati Bruening wzywającą Instagram do przywrócenia chronologicznych osi czasu i "algorytmu, który faworyzuje zdjęcia" jest obecnie ponad 140 000 podpisów.

"Chcemy po prostu widzieć, kiedy nasi znajomi publikują" - czytamy w petycji. "Piękno Instagrama polegało na tym, że był INSTAntaneous".