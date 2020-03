Nowy Jork: więźniowie wyprodukują żel do odkażania dłoni

Stan Nowy Jork wykorzysta niskopłatną pracę więźniów do produkcji środka do odkażania dłoni. Osadzeni mogą wytworzyć ponad 378 tys. litów żelu tygodniowo, co pomoże przeciwdziałać problemom z jego dostępnością – podał serwis The Verge.

Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo wskazał, że produkt będzie zawierał ok. 75 proc. alkoholu etylowego. Zostanie udostępniony na potrzeby agencji rządowych, szkół, firm zapewniających transport publiczny i samych więzień. W pierwszej kolejności dostawy trafią do New Rochelle, gdzie znajduje się jedno z ognisk choroby Covid-19.

Żel do odkażania dłoni produkować będzie Corcraft - oddział stanowego Departamentu Poprawczego który odpowiada za pracę więźniów. Osadzeni, za niewielką wypłatą, wytwarzają tam m.in. tablice rejestracyjne czy poduszki. Średnia więzienna płaca wynosiła w 2016 r. ok. 65 centów za godzinę.

Eksperci rekomendują używanie środka o zawartości co najmniej 60 proc. alkoholu przez minimum 20 sekund. Na początku marca na terytorium Nowego Jorku ogłoszono stan wyjątkowy.