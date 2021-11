Nowy lidar Valeo widzi trzy razy więcej

12 razy większa rozdzielczość, 3 razy większy zasięg, 2,5 raza większy zakres poziomego pola widzenia, Valeo zaprezentowało trzecią generację swoich lidarów, której produkcja ma ruszyć w 2024 roku. To one mają sprawić, że autonomiczne prowadzenie stanie się rzeczywistością.

Valeo chce zostać lidarowym liderem

Prowadzący prezentację Geoffrey Bouquot, wiceprezes Valeo ds. R&D i strategii nie chciał podać wielkości inwestycji w rozwój tej technologii ani w przygotowanie produkcji nowych lidarów. Zaznaczył jednak, że w latach 2025 – 2030 wartość globalnego rynku lidarów zwiększy się czterokrotnie, sięgając 50 mld dolarów. Ma to być wynik nie tylko zwiększenia zapotrzebowania ze strony motoryzacji, Technologie autonomicznego prowadzenia lub wspierania „kierowców” będą stosowane także w innych dziedzinach transportu, maszynach budowlanych, górniczych i rolniczych.Do roku 2030 już 30 proc. aut klasy premium ma posiadać zdolność autonomicznej jazdy na poziomie 3, co oznacza przejęcie kontroli nad pojazdem przez oprogramowanie na autostradzie i w prostych sytuacjach drogowych w mieście. W trudnych i skomplikowanych sytuacjach pojazd nadal ma prowadzić kierowca.Czytaj także: Studencką zabawę zamienili w MAB Robotics. Wygrali Start-up Challenge Podczas konferencji Geoffrey Bouquot podkreślał, że Valeo jest i ma zamiar pozostać liderem technologii lidarów. Firma, że wyprodukowała już ponad 150 000 lidarów i 99 proc. aut wykorzystujących tą technologię korzysta z jej urządzeń. Nowe lidary, które powstały we współpracy z producentami samochodów już szukają sobie miejsca na rynku. Szczegółów nie podano, ale Geoffrey Bouquot zapewniał, że firma prowadzi obiecujące rozmowy z kilkoma odbiorcami.