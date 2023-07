Nowy portal właściciela Facebooka idzie na rekord liczby użytkowników

Serwis Threads, który ma być głównym konkurentem Twittera, zanotował rekordową w historii liczbę nowych użytkowników. W ciągu zaledwie pięciu dni swoje konta w nowym projekcie Marka Zuckerberga (właściciela m.in. Facebooka) założyło 100 ml użytkowników.

Nowy portal społecznościowy Mety został uruchomiony w 100 krajach i pod względem tempa pozyskiwania nowych użytkowników przebił nawet ChatGPT (darmowy czat oparty na sztucznej inteligencji), który miał 100 mln użytkowników dopiero po dwóch miesiącach od uruchomienia.

Sam Mark Zuckerberg przyznał w rozmowie z mediami, że tak dynamiczny wzrost użytkowników znacznie przerósł jego oczekiwania.

Serwisowi Threads pomógł z pewnością prosty sposób logowania, ponieważ np. użytkownicy Instagrama nie muszą zakładać konta od nowa, ale mogą po prostu wejść na aplikację za pomocą swojego konta instagramowego. Firma konsultingowa Sensor Tower, badająca branżę tech ocenia, że Threads jest obecnie najczęściej ściąganą aplikacją w Stanach Zjednoczonych i to zarówno za pomocą Apple Store jak i Google Play.

Aplikacja do złudzenia przypomina Twittera, który należy do innego amerykańskiego miliardera Elona Muska. Ma także niemal identyczne funkcjonalności, co sprawiło, że Musk ostrzegł Zuckerberga, iż wytoczy mu proces za kradzież tajemnicy handlowej.