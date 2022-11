Nowy problem z półprzewodnikami. Prawo Moore’a jest nieubłagane

Spowolnienie gospodarcze na świecie powoduje spadek sprzedaży urządzeń zawierających półprzewodniki, a więc i samych półprzewodników. Półprzewodników dla telefonów i komputerów osobistych jest już nadmiar.

Po dwóch latach wzrostu nastąpiła stagnacja, a obecnie spadek sprzedaży półprzewodników na świecie.

Według przedstawicieli branży to przede wszystkim skutek mniejszego popytu, co ma związek z hamowaniem gospodarki.

W trzecim kwartale tego roku wartość sprzedaży półprzewodników wyniosła 141 mld dolarów, co stanowi spadek o 3 proc. rok do roku.

Według statystyk Stowarzyszenia Przemysłu Półprzewodnikowego SIA (Semiconductor Industry Association) we wrześniu tego roku sprzedaż półprzewodników spadła po raz pierwszy od stycznia 2020.

Według Johna Neuffera, prezesa SIA to wynik makroekonomicznych zawirować w światowej gospodarce, przez które po dynamicznym wzroście w pierwszym półroczu tego roku, potem nastąpiło wyhamowanie, a we wrześniu spadek sprzedaży.

– Długoterminowe perspektywy rynkowe pozostają jednak dobre, ponieważ półprzewodniki nadal stają się większą i ważniejszą częścią naszej gospodarki cyfrowej – powiedział John Neuff.

Sprzedaż półprzewodników globalnie spada, ale w Europie i USA rośnie

Sprzedaż półprzewodników we wrześniu wzrosła w Europie (o 12,4 proc.), obu Amerykach (o 11,5 proc.) i w Japonii (o 5,6 proc.), spadło zaś w o 7,7 proc. w regionie Azji i Pacyfiku, a w samych Chinach o 14,4 proc.

Podczas mającej miejsce w ubiegłym tygodniu w Hefei w prowincji Anhui Światowej Konferencji Układów Scalonych 2022 stowarzyszenie China Semiconductor Industry Association podało, że wartość sprzedaży chińskiego przemysłu układów scalonych wzrosła w pierwszej połowie tego roku o 16,1 proc. i wyniosła 476,35 mld juanów (ok. 66,74 mld dolarów), ale to dane za okres, w którym sprzedaż rosła na całym świecie.

Obecnie sytuacja nie jest tak dobra o czym świadczy choćby relacja China Daily z tego spotkania według której notowane w ostatnich dwóch latach niedobory na rynku półprzewodników w szybkim terminie przeszły w nadmiar układów scalonych dla smartfonów i komputerów osobistych. Ma to wynikać w części z osłabienia popytu w związku z globalnym spowolnieniem gospodarczym.

Chińska branża półprzewodników nawołuje do współpracy

Widząc pogarszającą się sytuację na rynku przedstawiciele chińskiej branży półprzewodnikowej zaapelowali o zacieśnienie współpracy międzynarodowej.

Cytowany przez China Daily Wang Jiangping, wiceminister przemysłu i technologii informacyjnych zapowiedział, że chiński rząd „wzmocni ochronę praw własności intelektualnej i stworzy sprawiedliwe, przejrzyste i niedyskryminujące środowisko dla krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw”, co ma wspomóc międzynarodową współpracę. Jak widać przede wszystkim na terenie Chin. Ma to zapewne bezpośredni związek z ograniczeniami, jakie na handel z Chinami w tej sferze nałożyły Stany Zjednoczone.

China Semiconductor Industry Association zauważyło, że układy scalone to „strategiczna, podstawowa i wiodąca branża wspierająca rozwój gospodarczy i społeczny oraz kluczowa siła prowadząca do nowej rundy rewolucji technologicznej i transformacji przemysłowej”. Nowe otwarcie ma pomóc radzić sobie z wieloma zagrożeniami stojącymi przed branżą – z jednej strony CSIA ma na myśli ekologię i niedobory niektórych kluczowych pierwiastków, a z drugiej wyczerpywanie się możliwości rozwoju branży wynikających z tzw. prawa Moore’a, które wskazywało, że ekonomicznie optymalna liczba tranzystorów w układzie scalonym podwaja się niemal w równych odcinkach czasu. Według części analityków ta formuła już się wyczerpuje.

Chiny mocno stawiają na rozwój branży układów scalonych, ponieważ ich przemysł zużywa ich ogromne ilości, ale w znacznej mierze pochodzą one z importu. W prowincji Anhui, gdzie nowe technologie informatyczne są traktowane priorytetowo jest według China Daily ponad 400 firm zajmujących się półprzewodnikami.