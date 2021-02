Nowy program NCBR wesprze rozwój sztucznej inteligencji

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór do pierwszego konkursu w ramach programu INFOSTRATEG. Będzie on wspierał projekty budujące rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących w praktyce jej algorytmy oraz technologię blockchain. Zgłoszenia projektów są przyjmowane do 26 lutego.

Sztuczna inteligencja bada mózg

Walka z cybernękaniem

Nabór do 26 lutego

- Milton Essex opiera swoje rozwiązania produktowe o sztuczną inteligencję, co wpisuje się w globalny trend, zwłaszcza w odniesieniu do obszaru zautomatyzowanej diagnostyki medycznej. Według firmy analitycznej Frost & Sullivan, rynek zastosowań sztucznej inteligencji w aplikacjach medycznych ma osiągnąć wartość ponad 6 mld dolarów już w 2022 roku, przy niespotykanej stopie wzrostu na poziomie 68,55 proc. (CAGR 2018-22). Tworzy to olbrzymi potencjał także dla polskich firm działających w tej dziedzinie - tłumaczy Jacek Stępień.Jak dodaje, udział dotacji z NCBR tworzy znaczącą, pozytywną dźwignię w finansowaniu prac badawczo-rozwojowych, wpływającą na wyższy rating inwestycyjny. W konkurencyjnej rzeczywistości bez wsparcia Centrum wiele intersujących projektów badawczo-rozwojowych nie byłoby w stanie w ogóle wystartować.- W branży spółek med-tech dla osiągnięcia sukcesu komercyjnego konieczne jest nie tylko dysponowanie zaawansowaną technologią, ale kluczowe jest pozyskanie dofinansowania na krytycznym, bo obciążonym największym ryzykiem, etapie prac badawczo-rozwojowych. Tego rodzaju finansowanie dostarczają m.in. fundusze inwestycyjne typu venture capital, jednak koszt takiego kapitału jest zwykle bardzo wysoki. Alternatywą są tutaj publiczne granty i z tego punktu widzenia rola NCBR jest absolutnie nie do przecenienia - twierdzi Jacek Stępień.Milton Essex realizuje jeszcze jeden projekt ze wsparciem NCBR - FACE-COV. Został on dofinansowany w 2020 roku w konkursie Szybka Ścieżka Koronawirusy i ma na celu stworzenie systemu do automatycznego monitorowania miejsc publicznych metodą termowizyjną i detekcji markerów zakażenia SARS-COV2. Chodzi o to, by dane ze zdalnych detektorów temperatury ludzkiego ciała poddawać analizie sztucznej inteligencji i w ten sposób automatycznie wykrywać symptomy zakażenia wirusem bez konieczności wykonywania testu genetycznego. Ponadto system pozwala na identyfikację osób zakażonych na podstawie danych przesyłanych z zewnętrznych systemów biometrycznych.Przedstawiciele firmy zaznaczają, że gdyby systemy tego typu, o dużej dokładności pomiarowej i możliwościach identyfikacyjnych były od początku epidemii zainstalowane na chińskich i europejskich lotniskach, to nie doszłoby do tak masowego przekraczania granic przez osoby zarażone.Obydwa przedsięwzięcia nie weszłyby w etap realizacji, gdyby NCBR nie promowało pracy w konsorcjach łączących świat biznesu i nauki. To właśnie za sprawa takiego modelu Milton Essex może korzystać z doświadczenia i dorobku Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej oraz współpracować z Politechniką Warszawską, samemu wnosząc patent dotyczący zastosowania sztucznej inteligencji.- Dzięki temu możliwy stał się transfer wysoko zawansowanej technologii hybrydowego szerokospektralnego obrazowania, obejmującego daleką podczerwień, która dotąd miała zastosowanie głównie w rozwiązaniach wojskowych, na obszar nieinwazyjnej diagnostyki medycznej - tłumaczy Jacek Stępień.Algorytmy sztucznej inteligencji w diagnostyce medycznej z powodzeniem wykorzystuje też start-up BrainScan, który dwa lata temu został dofinansowany w ramach konkursu NCBR Szybka Ścieżka. BrainScan to system do automatycznego wspomagania diagnostyki medycznej, detekcji i lokalizacji potencjalnych zmian patologicznych występujących w badaniach obrazowych głowy.- Dzięki dofinasowaniu z NCBR byliśmy w stanie rozwinąć prace nad systemem analizy obrazów tomografii komputerowej mózgu i wykrywania ewentualnych zmian patologicznych z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji - mówi Marek Trojanowicz, szef technologii i współtwórca BrainScan.Trojanowicz chwali sobie bardzo elastyczność NCBR, która pozwala z powodzeniem aktualizować projekty tak, by mogły wykorzystywać najbardziej optymalne narzędzia i rozwiązania.- Wszędzie, gdzie jestem, chwalę NCBR. Są tam młodzi, elastyczni ludzie, którzy potrafią szybko reagować na zmiany dotyczące projektów. Na przykład jeśli od czasu złożenia wniosku o dofinansowanie do momentu jego przyznania postęp technologiczny sprawi, że należy zaktualizować listę urządzeń potrzebnych do projektu, to w NCBR zwykle nie ma z tym problemu - mówi Trojanowicz.Toteż BrainScan zamierza aplikować o dofinansowanie dla kolejnych swoich przedsięwzięć. - Mamy ostatni rok projektu z NCBR i jestem przekonany, że będziemy starali się o kolejne dofinansowanie. Przez dwa lata realizacji projektu pojawiło się dużo różnych pytań i wiele ciekawych pomysłów badawczo-rozwojowych, którymi warto się zająć - tłumaczy Marek Trojanowicz.Tym bardziej, że jego firma robi coraz większe postępy w komercjalizacji swojego narzędzia. Firma PZU Zdrowie poinformowała na początku lutego 2021 roku, że wdrożyła właśnie w swojej sieci diagnostycznej pilotażowy program do rozpoznawania udaru mózgu w badaniach tomografii komputerowej opracowany właśnie przez BrainScan.Drugim tematem badawczym INFOSTRATEGa ma być praca nad narzędziami wykrywającymi fałszywe informacje i pozwalającymi na oznaczenie takich informacji w wyszukiwarkach. Takie narzędzia powinny być w stanie śledzić wielorakie popularne systemy komunikacji i rozpowszechniania informacji. Zadanie to przyczyni się do zmniejszenia negatywnego wpływu fake newsów i ograniczenia ich rozprzestrzeniania. Stworzenie takiego systemu może pomóc ograniczyć próby manipulacji opinią publiczną.Na polu „porządkowania” przestrzeni w sieci i czynienia jej bardziej przyjazną i bezpieczną dla użytkowników NCBR także posiada już doświadczenie. Dzięki środkom Centrum swój projekt w tym zakresie był w stanie rozwinąć start-up Samurai Labs. Cerber Detector to platforma wykrywająca cybernękanie oraz inne niepożądane zachowania użytkowników w internecie w oparciu o mechanizmy sztucznej inteligencji.- Obecnie funkcjonujące systemy są jedynie wsparciem pracy moderatorów, którzy podejmują finalne decyzje o usuwaniu treści. System stworzony przez Samurai Labs jest pierwszym, autonomicznym strażnikiem. Dzięki zastosowaniu metody neurosymbolicznej – tak zwanej trzeciej fali sztucznej inteligencji w wykrywaniu przemocy, Samurai pozwala na działanie w czasie rzeczywistym, nie czekając na ewentualne reakcje moderatora. Dzięki wsparciu NCBR udało się przyspieszyć prace badawczo-rozwojowe, w efekcie których Samurai chroni już dzieci także w Polsce, w oparciu o język polski - tłumaczy Michał Wroczyński, prezes i współzałożyciel Samurai Labs.Celem Projektu jest wdrożenie rozwiązania, które z wysoką precyzją wykrywa cyberprzemoc w czasie rzeczywistym automatycznie blokując niepożądane treści zanim adresat wiadomości je otrzyma i bez konieczności angażowania w to moderatorów. - Naszym celem jest przede wszystkim ochrona dzieci przed cyberprzemocą i pedofilią - mówi Michał Wroczyński.- Samurai w niezależnych testach pokazał, że wykrywa najwięcej przemocy i podnosi 7-10 razy rzadziej fałszywe alarmy, niż obecne rozwiązania. Produkt jest pierwszym na rynku systemem potrafiącym działać prewencyjnie – zapobiec przemocy, zanim dotrze ona do adresata. Rozwiązanie stosowane jest dla szkół, komunikatorów do nauczania zdalnego, serwisów społecznościowych, firm z branży gier, dostawców sieci oraz firm telekomunikacyjnych - dodaje prezes firmy.Podobne rozwiązania wykorzystujące AI będą miały szansę na rozwój dzięki programowi INFOSTRATEG. Budżet I konkursu to 60 mln zł, które podzielono po równo na dwa tematy badawcze: 1. Rozpoznawanie obrazów medycznych w zakresie: dróg oddechowych (w szczególności w związku z zagrożeniami COVID), raka piersi u kobiet, raka prostaty u mężczyzn; 2. Weryfikowanie źródeł informacji i detekcja fake newsów.Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców, jednostek naukowych oraz ich konsorcjów. W ramach tematu z obszaru medycyny maksymalna wysokość dofinansowania projektu to 10 mln zł, a minimalna – 3,5 mln zł. W przypadku tematu mającego na celu walkę z dezinformacją - adekwatnie 8 mln zł i 1,7 mln zł. Wsparcie może uzyskać tylko projekt, w którym przewidziano realizację przynajmniej prac rozwojowych - badania przemysłowe i prace przedwdrożeniowe nie są obligatoryjne do uzyskania dofinansowania.Nabór wniosków w konkursie będzie trwał od 4 stycznia do 26 lutego 2021 roku (do godz. 16:00). Więcej informacji oraz Regulamin konkursu dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/infostrateg-i-konkurs - Każdą młoda firmę namawiam, żeby aplikować do konkursów NCBR takich jak INFOSTRATEG czy Szybka Ścieżka i nie bać się przy tym pisać o dużych kwotach, które realnie odpowiadają koszom niezbędnych prac. Dzięki temu polska firma badawczo-rozwojowa może m.in. skutecznie rywalizować z zagraniczną konkurencją, jeśli idzie o warunki zatrudnienia dla potrzebnej do tego, wysoko wykwalifikowanej kadry - mówi Marek Trojanowicz.- NCBR dostrzega wysoki potencjał tego typu rozwiązań, zwłaszcza, że są one w zasięgu technologicznym innowacyjnych polskich firm. Dofinansowanie prac nad sztuczną inteligencją powinno stymulować współpracę i wymianę know-how, tworząc jednocześnie konkretny popyt na nowego typu usługi informatyczne skonkretyzowane w formie pakietów rozwojowych idących w konkretne specjalizacje (medycyna, komunikacja, przemysł obronny itp.). To powinno za kilka lat zaowocować znacznie wyższą pozycją Polski w rankingu krajów rozwijających strategiczne wykorzystanie AI - podsumowuje Jacek Stępień.