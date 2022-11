Nowy-stary szef Disneya chce ciąć koszty. Przyjrzy się Disney Plus

Bob Iger, który powrócił na stanowisko szefa Walt Disney Company, zapowiedział, że firma rozpocznie cięcia kosztów, w tym redukcję zatrudnienia. Chodzi tu głównie o platformy streamingowe, w tym Disney Plus.

Bob Iger wrócił na stanowisko szefa Walt Disney Company po dymisji z tej funkcji Boba Chapka. Ten z kolei stracił stanowisko kilka dni po tym, jak Disney ujawnił, że ma w sektorze streamingu stratę w wysokości 1,5 mld dolarów.

"Iger zapowiedział, że firma rozpocznie cięcia kosztów, w tym redukcję zatrudnienia" - podaje Finacial Times. Na emeryturze spędził niespełna rok. W Disneyu pracował ponad czterdzieści lat, w tym 15 lat jako dyrektor generalny. Teraz zgodził się ponownie objąć stanowisko, jednak kontrakt podpisał na dwa lata.

W poniedziałek, podczas swojego pierwszego spotkania z pracownikami, Bob Iger zapowiedział, że skupi się na osiągnięciu rentowności w streamingu i przyjrzy się kosztom.

"Zamiast gonić subskrypcje z agresywnym marketingiem i wydatkami na treści, musimy zacząć gonić rentowność" - powiedział Iger.

Platformy streamingowe korporacji obejmują: Disney Plus, Hulu i ESPN Plus. Celem poprzedniego szefa Boba Chapka było osiągnięcie 135-165 mln abonentów Disney Plus do 2024 roku. Jak podaje Financial Times, inwestorzy uznali, że cel był "zbyt agresywny".