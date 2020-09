Nvidia kupi za 40 mld USD brytyjską firmę Arm projektującą czipy

Firma Nvidia potwierdziła, iż wykupi od SoftBanku za kwotę 40 mld dolarów brytyjską spółkę Arm projektującą czipy. Pozyskanie Arm, którego siedziba pozostanie w Wlk. Brytanii, ma pomóc Nvidii rozwijać się w zakresie budowy platform dla sztucznej inteligencji.

Dzięki współpracy ze specjalistami z Arm Nvidia planuje zwiększyć zastosowanie swoich platform obliczeniowych dla sztucznej inteligencji tak, by mogły obejmować więcej aplikacji i urządzeń. Jednocześnie firma planuje, jak deklaruje jej prezes Jensen Huang, całkowicie przekształcić globalną branżę półprzewodników.

Arm zajmuje się projektowaniem procesorów, które znajdują szerokie zastosowanie w produktach konsumenckich, m.in. w telefonach i laptopach. Siedziba spółki ma po przejęciu przez Nvidię pozostać w brytyjskim Cambridge, zostanie również powiększona o centrum badań i rozwoju skoncentrowane na działaniach w branży sztucznej inteligencji.

Serwis The Next Web podaje, że celem współpracy obu firm po przejęciu brytyjskiej spółki ma być również wsparcie Nvidii na drodze do "budowy opartego o najnowsze technologie superkomputera zasilanego przez procesory Arm".

Umowa wykupu Arm od SoftBanku ma być zrealizowana przez Nvidię w ciągu kolejnych 18 miesięcy.