Nvidia z blisko 40 proc. wzrostem przychodów za I kw.

Nvidia ogłosiła wzrost przychodów za I kw. rozliczeniowy o blisko 40 proc. oraz przewyższające oczekiwania analityków prognozy na obecny kwartał. Motorem rozwoju był wysoki popyt na czipy dla centrów danych – wskazała w piątek agencja Reutera.

W zakończonym 26 kwietnia pierwszym kwartale rozliczeniowym firmy całkowite przychody wzrosły o 39 proc., do poziomu 3,08 mld USD. Był to też pierwszy okres, gdy oddział centrów danych przedsiębiorstwa zanotował przychody przekraczające miliard USD. Dział ten przyniósł 1,14 mld USD, co stanowi wzrost o 80 proc. w porównaniu z tym samym okresem w ubiegłym roku.

Zyski firmy wzrosły do poziomu 917 mln USD (1,47 dolara na akcję) z 394 mln USD (64 centy na akcję) zanotowanych rok wcześniej.

W czasie pandemii Covid-19 wiele firm rozwija możliwości pracy zdalnej, co zaowocowało większym zapotrzebowaniem na zasoby chmury obliczeniowej. Czipy Nvidia wspomagają m.in. obsługę funkcji sugerowania wyszukiwań, rekomendacji produktów czy zadania sztucznej inteligencji takie jak rozpoznawanie mowy i obrazu - wymienia Reuter.

W trwającym II kw. producent spodziewa się przychodów na poziomie 3,65 mld USD, plus-minus 2 proc. Analitycy spodziewali się zaś wyniku w granicach 3,29 mld USD - wynika z danych Refinitiv. Firma wskazała, że prognozy zawierają wyniki przejętej za 6,9 mld USD izraelskiej spółki komponentów elektronicznych Mellanox Technologies. Ma ona wspomóc dalsze działania na rynku centrów danych.

Z powodu epidemii firma przewiduje jednak aż o 40 proc. słabsze wyniki sprzedaży produktów dla klientów motoryzacyjnych w III kw. Szef Nvidii Jensen Huang wskazał jednak, że część partnerów z tego sektora zainteresowana jest czipami przedsiębiorstwa przeznaczonymi dla robotyki przemysłowej.