O obywatelach i konsumentach na Europejskim Kongresie Gospodarczym

Po pandemii wielu konsumentów pozostanie ze swoimi „nowymi” nawykami zakupowymi, które niewątpliwie mają wpływ na branżę e-commerce i rynek pracy.

Zamknięte sklepy i galerie handlowe wymusiły rozwiązania, na które większość firm nie była przygotowana. Z raportu „E-commerce w Polsce. Gemius dla e-Commerce Polska” wynika, że już 20 mln Polaków robi zakupy online.

Choć COVID-19 rzucił rynkowi e-commerce szereg wyzwań związanych m.in. z logistyką, dostawami i dostępnością produktów, to zaufanie do e-zakupów w Polsce rośnie. Pomimo zniesienia obostrzeń, spora część klientów ograniczyła wizyty w sklepach stacjonarnych, a preferencje zakupowe zmieniły się - zapewne trwale. Coraz częściej dotyczy to nie tylko ubrań czy elektroniki, ale też żywności oraz leków.

Jeszcze 5 lat temu wartość polskiego rynku e-commerce wynosiła 27 mld zł. Przed pandemią szacowano go na 70 mld zł, dziś na 100 mld zł. W efekcie pozycja specjalistów od digital i e-commerce jeszcze bardziej się umocniła.

O pandemii i jej wpływie na postawy społeczne i modele zachowań konsumenckich oraz zmianach na rynku pracy będziemy rozmawiać podczas debaty "Obywatel i konsument w czasach 'nowej normalności'", która odbędzie się 20 września (16.30-18.00) w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

W dyskusji wezmą udział Rahim Blak, CEO Copernic, prezes Sapiency, współzałożyciel Edrone, RahimCoin, Arkadiusz Gęsicki, partner EY-Parthenon (EY Polska), Krzysztof Pawiński, prezes grupy Maspex, Tomasz Suchański, prezes firmy Żabka Polska oraz Ewa Szmidt-Belcarz, prezes grupy Empik.

Europejski Kongres Gospodarczy odbędzie się w dniach 20-22 września w Katowicach. Rejestracja na wydarzenie nadal trwa.