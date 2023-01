Oborniki: las w goglach VR - multimedialne centrum edukacji leśnej

Z pomocą wirtualnej rzeczywistości możemy m.in. własnoręcznie posadzić drzewa, zasiąść w kabinie harwestera czy sprawdzić, jak drzewa pobierają wodę. W Nadleśnictwie Oborniki powstało Nowoczesne Centrum Edukacji Leśnej - pierwsze takie miejsce w kraju.

Jak powiedział PAP w czwartek rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu Tomasz Maćkowiak, Nowoczesne Centrum Edukacji Leśnej w Nadleśnictwie Oborniki to jedyne takie miejsce w Polsce.

"Nie ma drugiej takiej izby na terenie lasów państwowych, gdzie przy pomocy wirtualnej rzeczywistości możemy się dowiedzieć, jak funkcjonuje las - gdzie wszystkiego uczymy się przez doświadczenie. W centrum sami możemy wszystko poznać - dowiedzieć się, jakie są gatunki drzew, co nam dają drzewa i las zarówno w kontekście lokalnym, jak i globalnie" - podkreślił.

Dodał, że Nowoczesne Centrum Edukacji Leśnej to miejsce, w którym edukacja łączy się z dobrą zabawą i nowoczesną technologią, które zostało stworzone z myślą, by "zaciekawić, zaktywizować i w połączniu z tradycyjnym wyjściem do lasu pokazać, jak lasy, jak przyroda funkcjonuje i co się w niej dzieje".

Nowoczesne Centrum Edukacji Leśnej oparte jest na multimediach. 13 punktów ekspozycyjnych zostało wykonanych z drewna, by w pełni wyeksponować potencjał tego ekologicznego, odnawialnego materiału. Każde stanowisko niesie także dużą dawkę wiedzy. W Centrum z pomocą rozszerzonej rzeczywistości można m.in. własnoręcznie posadzić drzewo, zasiąść w kabinie harwestera czy spróbować łapać promienie słońca niczym liście drzew.

"Centrum daje nam mnóstwo możliwości, bo wszystkiego w lesie nie jesteśmy w stanie za każdym razem pokazać. Nie jesteśmy w stanie np. o każdej porze roku posadzić drzewa - a w Centrum możemy spróbować to zrobić zakładając gogle VR. Można tam także spróbować - wirtualnie - własnoręcznie ściąć drzewo pilarką, zasiąść w kabinie harwestera, ale też dowiedzieć się o roli i znaczeniu drewna w przyrodzie i gospodarce" - powiedział.

Maćkowiak podkreślił, że leśnicy z Obornik na stworzenie w Wielkopolsce tego multimedialnego centrum edukacji leśnej otrzymali ze środków UE ponad 3 mln zł.

Jak tłumaczył zastępca nadleśniczego ds. rozwoju Nadleśnictwa Oborniki Jarosław Bator, "sięgnęliśmy po najnowsze technologie". "Od zabawy w łapanie strumieni światła w procesie fotosyntezy, przez fizyczne pokazanie, jak drzewa transportują wodę w pniach, aż po narzędzia wirtualnej rzeczywistości. Mamy jedyny symulator harwestera i pilarki w Polsce dedykowany edukacji leśnej (w ośrodkach leśnych), oczywiście poza profesjonalnym sprzętem szkoleniowym dla operatorów. Przyświeca nam zasada: nauka przez zabawę i zaangażowanie" - podkreślił.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Oborniki Jacek Szczepanik zaznaczył, że "tłem naszej wystawy jest edukacja społeczeństwa w kierunku oszczędnego korzystania z zasobów przyrody". "Musimy pamiętać, że to od nas należy utrzymanie środowiska w takim stanie, by dobrze w nim się czuli nasi następcy, dzieci i wnuki. Dodatkowo jestem przekonany, że pobyt w izbie będzie niezapomnianym doświadczeniem dla lokalnej społeczności" - wskazał.

Nowoczesne Centrum Edukacji Leśnej można odwiedzać od poniedziałku do soboty po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Nadleśnictwem.

Dyrektor RDLP w Poznaniu dr. inż. Andrzej Konieczny uważa, że Nadleśnictwo Oborniki jest najbardziej innowacyjnym nadleśnictwem poznańskiej dyrekcji Lasów Państwowych. "Tutejsi leśnicy są pełni pasji i zaangażowania. Umożliwia to powstanie takich wyjątkowych centrów edukacji leśnej" - dodał.

Całe przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki środkom UE z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, w ramach 2 projektów: "Windą do lasu - kampania edukacyjno-informacyjna o zrównoważonej gospodarce leśnej wraz z modernizacją infrastruktury Nadleśnictwa Oborniki uwzgledniającą potrzeby osób niepełnosprawnych", oraz "Windą do lasu - kampania edukacyjno-informacyjna o zrównoważonym użytkowaniu zasobów naturalnych wraz z modernizacją infrastruktury Nadleśnictwa Oborniki uwzgledniającą potrzeby osób niepełnosprawnych - II etap.".