Obowiązkowe opaski monitorujące przestrzeganie zasad kwarantanny dla turystów w Singapurze

Od przyszłego poniedziałku Singapur będzie wyposażał część przybywających do kraju podróżnych w obowiązkowe opaski elektroniczne, dzięki którym władze chcą monitorować przestrzeganie przez nich zasad kwarantanny – informuje w poniedziałek Reuters.

Zakładane na nadgarstek elektroniczne opaski monitorujące będą wręczane przybywającym do Singapuru podróżnym na granicy. Obowiązek ich noszenia ma dotyczyć wracających do kraju obywateli państwa-miasta, rezydentów oraz obywateli wybranej grupy państw, którym wolno będzie odbywać kwarantannę w warunkach domowych, a nie w przeznaczonych do tego państwowych ośrodkach. Wprowadzenie elektronicznego monitoringu osób przebywających na kwarantannie jest częścią planu stopniowego otwierania granic przez Singapur - donosi agencja Reutera.

Podobne środki bezpieczeństwa dotyczące podróżnych wprowadzono wcześniej w Hong Kongu oraz Korei Południowej.

Opaski, które są wyposażone w moduł GPS oraz Bluetooth, należy aktywować po przybyciu w miejsce odbywania kwarantanny. Każde opuszczenie go, lub próba manipulacji przy urządzeniu będzie uaktywniało alarm. Posiadacze opasek mają również za ich pośrednictwem otrzymywać powiadomienia od władz, których odbiór będą mieli obowiązek potwierdzić. Dzieci poniżej 12. roku życia będą zwolnione z obowiązku noszenia opaski.

Władze Singapuru zapewniły, że opaski nie będą zbierały żadnych danych osobistych, ani nie będą wyposażone w funkcje nagrywania głosu ani obrazu.

Złamanie zasad kwarantanny w Singapurze jest zagrożone karą do 6 miesięcy więzienia oraz grzywną do 10 tys. dolarów singapurskich (ok. 7 300 USD). W wypadku cudzoziemców pracujących w Singapurze konsekwencją przekroczenia przepisów sanitarnych może również być uchylenie pozwolenia na pracę.

Od początku epidemii w Singapurze odnotowano ponad 53 tys. przypadków choroby COVID-19. 27 osób zmarło.

mam/