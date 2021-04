Obrońcy praw dziecka przeciwko Instagramowi dla maluchów

Grupa obrońców praw dziecka wzywa Marka Zuckerberga do anulowania planów uruchomienia Instagrama dla dzieci.

Dzieciństwo bez Instagrama



"Zbieranie cennych danych o użytkownikach i ich rodzinach, a także wychowywanie sobie nowego pokolenia użytkowników Instagrama może być dobre dla wyników finansowych Facebooka. Jednak bez wątpienia zwiększy wykorzystanie Instagrama przez małe dzieci, które są szczególnie podatne na manipulację i nadużycia" - napisano w liście.



Zdaniem aktywistów, 10-, 11- i 12- latkowie, którzy są już obecni na Instagramie nie przeniosą się do jej dziecięcej wersji. Stworzenie jej przyciągnęłoby natomiast miliony kolejnych dzieci, przygotowując je do korzystania z dorosłego Instagrama, gdy tylko skończą 13 lat.



"Teraz bardziej niż kiedykolwiek dzieci potrzebują czasu na zabawy, naukę i relacje towarzyskie z dala od urządzeń cyfrowych. Nie potrzebują własnej wersji aplikacji, która jest nieustannie koncentruje się na markach, wyglądzie i autoprezentacji. Dołącz do nas i powiedz Facebookowi: Nie ma Instagrama dla dzieci!" - apeluje CCFC i zachęca do podpisania petycji w tej sprawie.