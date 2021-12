Od 1 stycznia 2022 r. dokumenty TAX FREE w formie elektronicznej

Od 1 stycznia 2022 r. osoby sprzedające w systemie zwrotu VAT podróżnym wystawiać będą dokumenty TAX FREE w formie elektronicznej - podało w piątek Ministerstwo Finansów. Jak podkreśliło, oznacza to nie tylko skrócenie czasu obsługi, ale także szereg ułatwień m.in. w rozliczeniach transakcji.

Resort rozwoju zaznaczył w komunikacie, że Polska jest kolejnym krajem w UE, który wprowadza własny elektroniczny system TAX FREE. Takie rozwiązania funkcjonują m.in. we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Austrii czy Estonii.

Obowiązujący do końca 2021 r. papierowy obieg dokumentów zostanie zastąpiony formą elektroniczną. Oznacza to, że od 1 stycznia 2022 r. wszyscy sprzedawcy, którzy działają w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym, mają obowiązek wystawiania dokumentów TAX FREE w formie elektronicznej.

MF przypomniało, że TAX FREE to system zwrotu podatku VAT podróżnym, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium UE. Jest to rozwiązanie dla: podróżnego, który dokonał w Polsce zakupu towarów powyżej 200 zł, otrzymał paragon z kasy rejestrującej i wywiózł towar w nienaruszonym stanie poza terytorium UE i uzyskał potwierdzenie funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej.

"Dzięki wprowadzonym zmianom, przedsiębiorcy otrzymują szybki i łatwy dostęp do danych o transakcjach realizowanych w systemie TAX FREE. Elektroniczny obieg dokumentów ułatwi im także rozliczenia zarówno z podróżnymi, jak i z organami podatkowymi. Podróżni zyskają z kolei na skróceniu czasu obsługi. Uzyskają elektroniczny dostęp do dokumentów TAX FREE. Szybciej otrzymają także zwrot zapłaconego podatku VAT przy transakcjach realizowanych w formie bezgotówkowej" - wskazał resort.

Od 1 lipca 2021 r. Krajowa Administracja Skarbowa uruchomiła system rejestracyjny w nowym TAX FREE, w którym do tej pory zarejestrowało się ok. 1550 przedsiębiorców. "Sprzedawcom, którzy nie dokonali jeszcze rejestracji przypominamy, że jest ona dostępna na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Podczas rejestracji następuje weryfikacja, czy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT i czy ma co najmniej jedną kasę rejestrującą on-line. Są to niezbędne warunki do tego, aby sprzedawać towary w systemie TAX FREE od 1 stycznia 2022 roku" - podało ministerstwo.

Informacje dot. zwrot VAT dla podróżnych można znaleźć w serwisie granica.gov.pl.