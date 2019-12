Od 1 stycznia operatorzy będą mogli robić u nas, co chcą. Trwa wyścig z czasem

Do rozwoju sieci 5G, do której obliguje nas zdrowy rozsądek oraz Unia Europejska, niezbędne są dwie rzeczy: operatorzy telekomunikacyjni, którzy będą gotowi zainwestować w Polsce oraz obniżenie bardzo restrykcyjnych u nas norm promieniowania pola elektromagnetycznego (PEM). W temacie pierwszego coś drgnęło – prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ogłosił w końcu warunki aukcji na częstotliwości pod 5G. Z drugim jest problem – obecne regulacje dotyczące PEM wygasają z końcem roku. W praktyce oznacza to jedno – od stycznia mamy w Polsce wolną amerykankę.

W „Rządowej ławie” minister cyfryzacji Marek Zagórski tłumaczy, co dzieje się z nowym rozporządzeniem regulującym PEM i dlaczego sami operatorzy naciskają, by je w końcu przyjąć.

Aukcje częstotliwości pod 5G preferują podmioty funkcjonujące na polskim rynku – przyznaje szef resortu.

W 2020 roku ruszy cykl 16 wojewódzkich konsultacji, które mają odczarować temat 5G w Polsce oraz „wyciągnąć” od biznesu informacje, jak chcą wykorzystywać tę nową technologię.

Tak tanio jeszcze nie było

Promieniowanie bez górnych granic