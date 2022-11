Od 2025 roku w Nowym Jorku będą kursować latające taksówki

W czwartek 17 listopada firma Archer ogłosiła, że za dwa lata produkowane przez nią elektryczne latające taksówki będą wozić pasażerów w Nowym Jorku. Na początek będą latały z centrum miasta do portu lotniczego Newark Liberty. To dobra wiadomość dla nowojorczyków, którzy pakują się na ostatnią chwilę. Powietrzna taksówka omija korki, więc przelot na lotnisko z Manhattanu ma zająć „mniej niż 10 minut”.

Archer, kalifornijski producent obiektów latających typu eVTOL, czyli elektrycznych samolotów pionowego startu i lądowania, zobowiązał się w umowie z amerykańskimi liniami lotniczymi United Airlines na dostarczenie 100 takich samolotów śmigłowych o nazwie Midnight. Każdy oprócz pilota może zabrać na pokład 4 pasażerów. Firma zakłada, że 12-wirnikowy Midnight spełni wymogi Federalnej Administracji Lotnictwa USA (FAA) i zostanie dopuszczony do eksploatacji już w 2024 roku. A rok później samolotowe taksówki będą kursować na linii Newark Liberty - Downtown Manhattan Heliport. Mają osiągać prędkość do 241 km/h.

W opublikowanym 17 listopada komunikacie firma ogłosiła, że jej latająca taksówka Midnight "jest przeznaczona do krótkich podróży na odległość około 20 mil (ok. 32 km), z czasem ładowania około 10 minut pomiędzy nimi". Na swoim kanale YouTube opublikowała też pierwszą wizualizację tego samolotu w kontekście wspomnianych przelotów ("Midnight Production eVTOL Aircraft Revealed").

Pojazdy pionowego startu i lądowania działają na podobnej zasadzie jak helikoptery. Są jednak od nich znacznie tańsze w eksploatacji, a do tego energooszczędne, znacznie cichsze i bezemisyjne. Inny producent takich maszyn też deklaruje, że jest już na "ostatniej prostej". Chodzi o firmę Vertical Aerospace, która w połowie września ogłosiła, że ich pojazdy VX4, osiągające w powietrzu prędkość do 320 km/h przy zasięgu do 160 km, zostały wstępnie zamówione przez linie American Airlines, Virgin Atlantic, AirAsia, Japan Airlines, firmę leasingową z Dublina Avolon oraz kilku mniejszych przewoźników oraz sieci hoteli).

VX4 latem tego roku prezentowano na lipcowych targach lotniczych Farnborough International Airshow w formie makiety 1:1. Jednak już pod koniec września pierwsza taksówka tego modelu wzniosła się w powietrze podczas testu - z pilotem na pokładzie. Firma ogłosiła przy tym, że zamierza uzyskać certyfikację tego modelu do 2025 roku. VX4 - podobnie jak Midnight - zabierze na pokład pilota i 4 pasażerów.

Z kolei w zeszłym miesiącu linie lotnicze Delta ogłosiły, że zainwestują 60 mln dol. w kalifornijską firmę Joby Aviation, aby świadczyć usługi taksówkowe między lotniskami a stacjami metra w Nowym Jorku i Los Angeles. Na obecnym etapie samoloty Joby poruszają się z prędkością do 340 km/h przy zasięgu maksymalnym 240 km. Według zapowiedzi firmy, komercyjne usługi pasażerskie również powinny wystartować w okolicach 2025 roku. (PAP Life)

kal/ gra/

Wideo prezentujące taksówkę Joby można zobaczyć na kanale YouTube telewizji CNBC ("How Joby And Delta Are Making Flying Taxis A Reality").